Advertisement
trendingNow13041609
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

सर्दियों में डल पड़ी त्वचा को चांद सी चमकदार बनाने के लिए बेस्ट हैं ये 3 चीजें, पेस्ट बनाकर लगाने से स्किन बनेगी मुलायम

Winter Skin Care Tips: सर्दियों में स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आती है, जिस वजह से खूबसूरती काफी हद तक छीन जाती है. सर्दियों में डल पड़ी त्वचा को चांद सी चमकदार बनाने के लिए आपको कुछ उपाय बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में डल पड़ी त्वचा को चांद सी चमकदार बनाने के लिए बेस्ट हैं ये 3 चीजें, पेस्ट बनाकर लगाने से स्किन बनेगी मुलायम

Winter Skin Care Tips:   सर्दियों का मौसम आते ही स्किन से लेकर पर काफी बुरा असर पड़ने लगता है. इस मौसम में आपको अपनी स्किन का काफी अच्छे से देखभाल करना होगा. स्किन को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए महिलाएं तरह-तरह के स्किनकेयर रुटीन, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर स्किन पर देखने को नहीं मिलता है. सर्दियों में डल पड़ी त्वचा को चांद सी चमकदार बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को अपनाना चाहिए, महंगी चीजों को लगाने से अच्छा है कि आप घर पर रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल चेहरे को खिला-खिला रख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आखिर वो 3 चीजें क्या हैं, जो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है.
 

सर्दियों में डल पड़ी त्वचा के लिए घरेलू उपाय

नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. स्किन को खिला-खिला रखने के लिए आप इन तीनों चीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इसका पेस्ट बनाकर लगाने के फायदे.
 

Add Zee News as a Preferred Source

1. दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन

अगर आप नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन से आप छुटकारा पा सकते हैं. ये आपकी स्किन से कई तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एकदम बेस्ट है.
 

2. त्वचा को ग्लोइंग

नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल ये तीनों चीजें ही आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इस पेस्ट को अगर आप हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा शाइन करने लगेगी.
 

3. त्वचा को नमी

ठंड के मौसम में स्किन काफी ज्यादा बेजान हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. त्वचा को नमी देने के लिए नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब को आपको लगाना चाहिए.

4. रूखापन

ठंड के मौसम में स्किन पर काफी ज्यादा रूखापन हो जाता है, जो खूबसूरती को खराब कर देता है. इससे हमारी स्किन काफी ज्यादा डल बेजान नजर आती है. रूखापन दूर करने के लिए आपको इस खास पेस्ट को लगाना चाहिए.  अगर आफ रोज इसको लगाते हैं, तो आपकी स्किन चांद जैसी चमकदार बनेगी.

इसे भी पढ़ें:  फटे होंठ हो जाएंगे गुलाबी, बस दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं लिप बाम

 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.
 

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

winter skin care tipswinter skin care tips at homewinter skin care routine home remedies

Trending news

बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
#BJP
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
Karnataka News
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
Tamil Nadu news
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
MNERGA
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
Winter Session
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो