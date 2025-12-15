सर्दियों में डल पड़ी त्वचा को चांद सी चमकदार बनाने के लिए बेस्ट हैं ये 3 चीजें, पेस्ट बनाकर लगाने से स्किन बनेगी मुलायम

Winter Skin Care Tips: सर्दियों का मौसम आते ही स्किन से लेकर पर काफी बुरा असर पड़ने लगता है. इस मौसम में आपको अपनी स्किन का काफी अच्छे से देखभाल करना होगा. स्किन को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए महिलाएं तरह-तरह के स्किनकेयर रुटीन, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर स्किन पर देखने को नहीं मिलता है. सर्दियों में डल पड़ी त्वचा को चांद सी चमकदार बनाने के लिए आपको कुछ चीजों को अपनाना चाहिए, महंगी चीजों को लगाने से अच्छा है कि आप घर पर रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल चेहरे को खिला-खिला रख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आखिर वो 3 चीजें क्या हैं, जो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है.



सर्दियों में डल पड़ी त्वचा के लिए घरेलू उपाय

नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. स्किन को खिला-खिला रखने के लिए आप इन तीनों चीजों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इसका पेस्ट बनाकर लगाने के फायदे.



Add Zee News as a Preferred Source

1. दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन

अगर आप नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन से आप छुटकारा पा सकते हैं. ये आपकी स्किन से कई तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एकदम बेस्ट है.



2. त्वचा को ग्लोइंग

नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल ये तीनों चीजें ही आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. इस पेस्ट को अगर आप हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा शाइन करने लगेगी.



3. त्वचा को नमी

ठंड के मौसम में स्किन काफी ज्यादा बेजान हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. त्वचा को नमी देने के लिए नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब को आपको लगाना चाहिए.

4. रूखापन

ठंड के मौसम में स्किन पर काफी ज्यादा रूखापन हो जाता है, जो खूबसूरती को खराब कर देता है. इससे हमारी स्किन काफी ज्यादा डल बेजान नजर आती है. रूखापन दूर करने के लिए आपको इस खास पेस्ट को लगाना चाहिए. अगर आफ रोज इसको लगाते हैं, तो आपकी स्किन चांद जैसी चमकदार बनेगी.

इसे भी पढ़ें: फटे होंठ हो जाएंगे गुलाबी, बस दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाएं लिप बाम

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

