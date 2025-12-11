Advertisement
trendingNow13037267
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए बेस्ट हैं घर में रखी ये 4 चीजें, मिलेगा फेश‍ियल से ज्‍यादा न‍िखार

Skin Care Tips At Home: स्किन को फ्लॉलेस और खूबसूरत बनाने के लिए तरह-तरह की चीजों को लगाना पसंद करती हैं. आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए बेस्ट हैं घर में रखी ये 4 चीजें, मिलेगा फेश‍ियल से ज्‍यादा न‍िखार

Skin Care Tips At Home:  आजकल लोग बदलते लाइफस्टाइल के चलते स्किन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से कई तरह-तरह की समस्या होने लगती हैं. धूप, धूल, मिट्टी और केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करने से इसका गलत असर चेहरे पर देखने को मिलता है. आपको बता दें महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय घर पर रखी कुछ चीजों से आप स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. स्किन के लिए घरेलू नुस्खे सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं, जो आपकी स्किन को खिला-खिला भी रखने का काम करती हैं. लंबे समय तक गहराई से पोषण ना मिलने की वजह से आपकी स्किन काफी हद तक खराब भी हो सकती हैं. आइए आज आपको बताते हैं स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए घर पर रखी कौन सी चीजों को चेहरे पर लगा सकती हैं.
 

स्किन को फ्लॉलेस कैसे बनाएं?
 

1. हल्दी और बेसन का पेसपैक

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप स्किन को फ्लॉलेस को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप हल्दी और बेसन का पेसपैक बनाकर लगा सकते हैं. टैनिंग को हटाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

2. शहद और नींबू

स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए भी शहद और नींबू काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आप 1 कटोरी शहद में नींबू के रस को मिलाकर भी लगा सकते हैं. दाग-धब्बे को दूर करने आपकी स्किन को निखारने का काम करता है.
 

3. हल्दी और दूध का पेस्ट

हल्दी और दूध का पेस्ट भी आप अपनी स्किन को निखारने के लिए लगा सकते हैं. आप इस पेस्ट में हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं, फिर पूरा हफ्ता आपकी स्किन खिली-खिली रहेगी.
 

4. ऐलोवेरा जेल 

ऐलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. स्किन की सभी गंदगी को निकालने के लिए ये मददगार साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें: पतली आईब्रो से हैं परेशान, सर्दियों में अपनाएं ये उपाय, घनी-मोटी हो जाएगी Eyebrows
 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

healthy skin tips for faceskin care tips at home

Trending news

IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए