Skin Care Tips At Home: स्किन को फ्लॉलेस और खूबसूरत बनाने के लिए तरह-तरह की चीजों को लगाना पसंद करती हैं. आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं.
Skin Care Tips At Home: आजकल लोग बदलते लाइफस्टाइल के चलते स्किन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से कई तरह-तरह की समस्या होने लगती हैं. धूप, धूल, मिट्टी और केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करने से इसका गलत असर चेहरे पर देखने को मिलता है. आपको बता दें महंगे प्रोडक्ट्स की बजाय घर पर रखी कुछ चीजों से आप स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. स्किन के लिए घरेलू नुस्खे सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं, जो आपकी स्किन को खिला-खिला भी रखने का काम करती हैं. लंबे समय तक गहराई से पोषण ना मिलने की वजह से आपकी स्किन काफी हद तक खराब भी हो सकती हैं. आइए आज आपको बताते हैं स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए घर पर रखी कौन सी चीजों को चेहरे पर लगा सकती हैं.
स्किन को फ्लॉलेस कैसे बनाएं?
1. हल्दी और बेसन का पेसपैक
अगर आप स्किन को फ्लॉलेस को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप हल्दी और बेसन का पेसपैक बनाकर लगा सकते हैं. टैनिंग को हटाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
2. शहद और नींबू
स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए भी शहद और नींबू काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आप 1 कटोरी शहद में नींबू के रस को मिलाकर भी लगा सकते हैं. दाग-धब्बे को दूर करने आपकी स्किन को निखारने का काम करता है.
3. हल्दी और दूध का पेस्ट
हल्दी और दूध का पेस्ट भी आप अपनी स्किन को निखारने के लिए लगा सकते हैं. आप इस पेस्ट में हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं, फिर पूरा हफ्ता आपकी स्किन खिली-खिली रहेगी.
4. ऐलोवेरा जेल
ऐलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. स्किन की सभी गंदगी को निकालने के लिए ये मददगार साबित होता है.
Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)