चेहरे के अनचाहे बालों ने छीन ली है सारी खूबसूरती? छुटकारा पाने के लिए चेहरे पर लगा सकते हैं ये 4 तरह के देसी उबटन

Unwanted Facial Hair Removal Tips: आजकल की बिजी लाइफ के चलते लोगों के साथ खुद की स्किन केयर करने तक का समय नहीं मिलता है. चेहरे पर छोटे-छोटे बाल सभी के होते हैं और हटाने के लिए काफी सारी चीजें भी करते हैं. बार-बार अनचाहे बालों को हटाने के लिए पार्लर जाकर वैक्सिंग , महंगे सैलून ट्रीटमेंट करवाते हैं अगर आप नेचुरल तरीके से चेहरे के अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं, तो आप घर पर बनाएं हुए देसी उबटन को लगा सकते हैं. इसको लगाने से आपके चेहरे की खूबसूरती भी काफी हद तक बढ़ जाएगी. इसको लगाने के बाद आपके फेशियल हेयर काफी हद तक कम हो जाएंगे, आइए आपको बताते हैं.



चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए देसी उबटन



1. मूंग दाल और ऑरेंज पील उबटन

अगर आप भी चेहरे के अनचाहे बालों से काफी ज्यादा परेशान हैं और इस परेशानी को हमेशा के लिए कम करना चाहते हैं, तो आप मूंग दाल और ऑरेंज पील को पीसकर उबटन को बनाकर लगा सकते हैं.



2. ओटमील और केला उबटन

अगर आप अनचाहे बालों की ग्रोथ को कम करना चाहते हैं, तो आप ओटमील और केला का उबटन बनाकर लगा सकते हैं. ड्राई स्किन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होते हैं.



3. बेसन और हल्दी का उबटन

बेसन और हल्दी का उबटन चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा और आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए भी ये मददगार है.



4. कच्चा दूध और कॉफी

कच्चा दूध और कॉफी का उबटन अगर आप लगाते हैं, तो आपका चेहरा काफी ज्यादा खिला-खिला नजर आएगा. आप इसको रोजाना भी लगा सकते हैं.



