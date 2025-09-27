गरबा में नाचते-नाचते बुरी तरह से उलझ गए हैं बाल, इन 5 देसी नुस्खे को अपनाकर सेकेंड में सुलझा जाएंगे!

Frizzy Hair Home Remedies: गरबा हर जगह-जगह पर खूब खेला जाता है. लड़कियां घंटों ढोल व गानों की धुन पर नाचती हैं, जिस वजह से बालों पर इसका असर देखने को मिलता है. गरबा में खूबसूरत दिखने के लिए लड़कियां बालों को कई तरह-तरह से स्टाइल करना पसंद करती हैं. बिखरे बाल किसी को अच्छे नहीं लेकिन लुक को परफेक्ट रखने के लिए करने पड़ते हैं. बिखरे और उलझे बाल पूरा लुक भी बिगाड़ सकते हैं. पसीने की वजह से बाल बहुत अधिक फ्रिजी और इधर-उधर से लटें भी बुरी तरह से निकाल जाती हैं, जिसको सुलझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. फ्रिजी हेयर को मैनेज करने के लिए आपको कई सारे तरीके भी पता होंगे लेकिन उसका भी खास असर नहीं होता है. अगर आप भी गरबा में नाचते-नाचते उलझे बालों से परेशान हो गए हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.



फ्रिजी हेयर केयर टिप्स



1. दही-शहद हेयर मास्क

गरबा में नाचते-नाचते बुरी तरह से अगर आपके बाल उलझ गए हैं, तो आप दही-शहद हेयर मास्क को बालों में लगा सकते हैं. बालों को मजबूत और उलझने से बचाने में मददगार होता है. ये मास्क बालों को कंडीशन देने का काम करता है. इसको लगाने से बाल सुपर-स्मूथ बन जाएंगे.



2. सेब का सिरके

अगर आप अपने उलझे बालों को सुपर-स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बालों को सेब के सिरके से धो सकते हैं, ऐसा करने से आपको असर देखने को मिल सकता है. भिगोने के बाद आपको इसको फिर शैम्पू करने के बाद अपने बालों को थोड़ी देर ऐसी रखकर साफ पानी से धो देना चाहिए.



3. एलोवेरा जेल

उलझे बालों को सुलझाने के लिए आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए. अपने बालों को सावधानी से उलझाने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है. आपको रोजाना इसको अपने बालों में लगाना चाहिए.

4. बालों को सेक्शन में बांटें

गरबा में नाचते-नाचते बुरी तरह से अगर आपके बाल उलझ गए हैं, तो सुलझाने के लिए आप बालों को सेक्शन में बांटकर आसानी से सुलझा सकते हैं.



5. लीव-इन कंडीशनर

अगर डांस के दौरान बालों को फ्रिजी होने से आप बचाना चाहते हैं, तो आपको लीव-इन कंडीशनर को अपने बालों में लगाना चाहिए. बालों में नमी को लॉक करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है.

