घुंघराले बालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 ओवरनाइट हेयर मास्क, आप भी जरूर करें ट्राई
ब्यूटी

घुंघराले बालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 ओवरनाइट हेयर मास्क, आप भी जरूर करें ट्राई

Curly Hair Hair Masks:  अगर आप अपने घुंघराले बालों से काफी परेशान हो गए हैं, तो आपको एक ओवरनाइट हेयर मास्क बताते हैं, जो आपके बालों के लिए बेस्ट है.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:07 PM IST
घुंघराले बालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 ओवरनाइट हेयर मास्क, आप भी जरूर करें ट्राई

Curly Hair Hair Masks:  महिलाओं की खूबसूरती बालों से दो गुना तक बढ़ जाती है. घने और लंबे बालों से महिलाएं कई तरह-तरह के  हेयर स्टाइल को बनाकर खूबसूरती में चार-चांद लगाती हैं. कर्ली बाल वाली महिलाओं को खास देखभाल करने की जरूरत होती है वरना आपके हेयर बुरी तरह से खराब हो सकते हैं. ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां बाल सिल्की, स्मूद पाना चाहती हैं लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है. आज आपको ओवरनाइट हेयर मास्क के बारे में बताते हैं जिसको लगाने से आप घुंघराले बालों से छुटकारा पा सकते हैं. 
 

घुंघराले बालों के लिए ओवरनाइट हेयर मास्क
 

1. ऑलिव ऑयल और अंडे का हेयर मास्क

अगर आप अपने घुंघराले बालों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप ऑलिव ऑयल और अंडे का हेयर मास्क को लगा सकते हैं. बालों में प्रोटीन की कमी होने पर ये सारी चीजें पूरी करता है.
 

2. नारियल तेल और एलोवेरा जेल हेयर मास्क

बालों से जुड़ी सारी समस्या और घुंघराले बालों को दूर करने के लिए आप  नारियल तेल और एलोवेरा जेल हेयर मास्क को लगा सकते हैं. घुंघराले बालों के लिए ये हेयर मास्क बेहद असरदार साबित होता है.
 

3. केला और शहद वाला हेयर मास्क

आप रात में सोने से पहले केला और शहद वाला हेयर मास्क को बनाकर बालों में लगा सकते हैं. ये खास हेयर मास्क घुंघराले बालों के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है. ये आपके बालों को मजबूत और मुलायम बनाता है.
 

4. दही और शहद का हेयर मास्क

अगर आप अपने बालों में दही और शहद का हेयर मास्क लगाते हैं, तो आप अपने बालों को लंबा-घना, मुलायम आसानी से बना सकते हैं. बालों को मजबूत बानने के लिए भी ये आपकी मदद करता है.

 

इसे भी पढ़ें: कोरियन स्किन पाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, खूबसूरती देखकर लोग कहेंगे- सो ब्यूटीफुल

 

5. एवोकाडो और कोकोनट हेयर मास्क

अगर आप बालों में एवोकाडो और कोकोनट हेयर मास्क लगाते हैं, तो आप अपने बालों को लंबा घना बना सकते हैं और साथ ही घुंघराले बालों के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

curly hair hair maskshair care tips

