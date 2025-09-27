ग्लिटर आई मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, वरना बिगड़ सकता है पूरा लुक

Glitter Eye Makeup Mistake: आंखों की सुंदरता चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देती है.आई मेकअप महिलाओं के मेकअप का अहम हिस्सा माना जाता है इसलिए बड़ा ही सोच-समझकर करना चाहिए वरना आपका पूरा लुक खराब दिख सकता है. मैट फिनिशिंग वाले आई मेकअप को अधिकतर महिलाएं करना पसंद करते हैं. ग्लिटर आई मेकअप आंखों के साथ-साथ चेहरे की सुंदरता में भी चार चांद लगा देता है. दूर से देखने में भी खूबसूरती चमकती है. ग्लिटर आई मेकअप करते समय कुछ ऐसी गलतियां महिलाएं कर देती हैं, जिस वजह से पूरा लुक बिगाड़ जाता है. ग्लिटर आई मेकअप करते टाइम कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए आइए आपको बताते हैं.



ग्लिटर आई मेकअप करते समय खास बातें



1. ग्लिटर ग्लू

ग्लिटर आई मेकअप करते समय कुछ गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चीजों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे मेकअप अच्छा लगे. ग्लिटर आई मेकअप लगाते टाइम आपको ग्लिटर ग्लू का इस्तेमाल करना चाहिए.



2. सही ग्लिटर का चुनाव

ग्लिटर आई पर लगाने से पहले आपको पहले से ही सही ग्लिटर का चुनाव करना चाहिए वरना आपका पूरा लुक भी बेकार हो सकता है. क्राफ्ट ग्लिटर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए.



3. ग्लिटर मेकअप को करें सेट

कुछ लोग ग्लिटर आई मेकअप करते समय इसको सेट नहीं करते हैं, जिससे दिखने में बेकार नजर आता है. ब्रश की मदद से आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं. ग्लिटर को जगह पर लॉक करे ताकि आपका मेकअप सही लगे.



4. डायरेक्ट न लगाएं

आपको कभी भी ग्लिटर आई मेकअप को डायरेक्ट आंखों पर नहीं लगाना चाहिए. प्राइमर या फाउंडेशन के बाद ही आपको लगाना चाहिए.



5. कंट्रास्टिंग कलर

आपको कुछ भी ग्लिटर आई मेकअप नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से आपका लुक बिगाड़ सकता है. अपनी ड्रेस और एक्सेसरीज को ध्यान में रखकर ही कंट्रास्टिंग ग्लिटर आई मेकअप भी आप कर सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.