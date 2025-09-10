आपके फेस शेप के हिसाब से बेस्ट हैं ये 5 टॉप हेयरकट आइडिया, बदल जाएगा आपका पूरा लुक!
Advertisement
trendingNow12916077
Hindi Newsब्यूटी

आपके फेस शेप के हिसाब से बेस्ट हैं ये 5 टॉप हेयरकट आइडिया, बदल जाएगा आपका पूरा लुक!

Female Hairstyle Ideas:  अगर आप भी अपने फेस को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं  आपके फेस शेप के हिसाब से टॉप हेयरकट आइडिया. 

|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपके फेस शेप के हिसाब से बेस्ट हैं ये 5 टॉप हेयरकट आइडिया, बदल जाएगा आपका पूरा लुक!

Female Hairstyle Ideas: चेहरे की खूबसूरती को बनाने के लिए महिलाएं अपने बालों को संवारना काफी ज्यादा पसंद करती है. अच्छे से अच्छे हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करती हैं ताकि उसके हेयर की खूबसूरती हमेशा बनी रहे. अपने बालों को आकर्षक बनाने के लिए लड़कियां अलग-अलग तरह के हेयरस्टाइल को करवाना पसंद करती हैं. आपको अपने चेहरे के आकार के हिसाब से ही हेयरकट को करवाना चाहिए. आज आपको आपके फेस शेप के हिसाब से टॉप हेयरकट आइडिया देते हैं.
 

1. ओवल शेप 

अगर आपके चेहरे का आकार ओवल शेप का है, तो आपके ऊपर कोई भी हेयरकट अच्छा लग सकता है. इसको आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

2. स्क्वायर शेप 

जिन भी लड़कियों का फेस कट स्क्वायर शेप में है, उन लड़कियों को बाल में लेयरिंग करवानी चाहिए. बालों को थोड़ा बाउंसी रखने के लिए आप थोड़ी-थोड़ी साइड लेयरिंग करवा सकते हैं.
 

3. गोल शेप

अगर आपका फेस गोल शेप का है, तो आपको साइड बैंग्स हेयरकट को करवाना चाहिए. आपके फेस पर ये काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे. आपके सामने के बाले फेस पर आएंगे, जिससे आपकी सुंदरता में चार-चांद लग जाएंगे.
 

4. डायमेंड फेस शेप  

अगर आपका फेस कट डायमेंड शेप का है, तो आपको बालों को छोटा ही रखना चाहिए. ये आप पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. शोल्डर तक आप अपने बालों को करवा सकती हैं. लड़कियां भी पूछेंगे कहां से कट करवाया है.
 

5. दिल के आकार 

अगर आपका फेस कट दिल के आकार का है, तो आपको बालों में मीडियम कर्ल टच के साथ कटिंग को करवाना चाहिए. ये कट आपके ऊपर बेहद ही सुंदर लगेंगे. आप इसको करवा सकते हैं. अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके का करवा सकते हैं. आप पर काफी ज्यादा सुंदर लगेगी और हर कोई आपकी जमकर तारीफ भी करेगा. 

TAGS

haircut ideasFemale Hairstyle ideas

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;