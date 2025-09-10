आपके फेस शेप के हिसाब से बेस्ट हैं ये 5 टॉप हेयरकट आइडिया, बदल जाएगा आपका पूरा लुक!

Female Hairstyle Ideas: चेहरे की खूबसूरती को बनाने के लिए महिलाएं अपने बालों को संवारना काफी ज्यादा पसंद करती है. अच्छे से अच्छे हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करती हैं ताकि उसके हेयर की खूबसूरती हमेशा बनी रहे. अपने बालों को आकर्षक बनाने के लिए लड़कियां अलग-अलग तरह के हेयरस्टाइल को करवाना पसंद करती हैं. आपको अपने चेहरे के आकार के हिसाब से ही हेयरकट को करवाना चाहिए. आज आपको आपके फेस शेप के हिसाब से टॉप हेयरकट आइडिया देते हैं.



1. ओवल शेप

अगर आपके चेहरे का आकार ओवल शेप का है, तो आपके ऊपर कोई भी हेयरकट अच्छा लग सकता है. इसको आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए.



2. स्क्वायर शेप

जिन भी लड़कियों का फेस कट स्क्वायर शेप में है, उन लड़कियों को बाल में लेयरिंग करवानी चाहिए. बालों को थोड़ा बाउंसी रखने के लिए आप थोड़ी-थोड़ी साइड लेयरिंग करवा सकते हैं.



3. गोल शेप

अगर आपका फेस गोल शेप का है, तो आपको साइड बैंग्स हेयरकट को करवाना चाहिए. आपके फेस पर ये काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे. आपके सामने के बाले फेस पर आएंगे, जिससे आपकी सुंदरता में चार-चांद लग जाएंगे.



4. डायमेंड फेस शेप

अगर आपका फेस कट डायमेंड शेप का है, तो आपको बालों को छोटा ही रखना चाहिए. ये आप पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. शोल्डर तक आप अपने बालों को करवा सकती हैं. लड़कियां भी पूछेंगे कहां से कट करवाया है.



5. दिल के आकार

अगर आपका फेस कट दिल के आकार का है, तो आपको बालों में मीडियम कर्ल टच के साथ कटिंग को करवाना चाहिए. ये कट आपके ऊपर बेहद ही सुंदर लगेंगे. आप इसको करवा सकते हैं. अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके का करवा सकते हैं. आप पर काफी ज्यादा सुंदर लगेगी और हर कोई आपकी जमकर तारीफ भी करेगा.