A1 और A2 दूध में क्या है अंतर, एक्सपर्ट से जानें स्किन और गट हेल्थ के लिए क्या है बेहतर

दूध में प्रोटीन, कैल्शिय समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. माना जाता है कि दूध पीने से मसल्स रिपेयर होता है वहीं दूध में विटामिन डी और विटामिन बी 12 पाया जाता है जो कि हड्डियों से लेकर नसों को मजबूत बनाने में मददगार है. कई सालों से भारत में एक ही तरह का दूध पिया जा रहा था वहीं अब मार्केट में A2 और A1 दो तरह के दूध मिलते हैं. डाइटीशियन विधि चावला से जानते हैं स्किन और पाचन के लिए कौन सा दूध ज्यादा फायदेमंद होता है.

A1 और A2 दूध में अंतर

विदेशी गाय जैसे जर्सी का दूध ही A1 है. भारत में जर्सी गाय का दूध अधिक मिलता है. वहीं A2 दूध भारतीय गाय साहीवाल और गिर का दूध होता है. दोनों ही दूध के अपने फायदे और नुकसान हैं. दोनों ही दूध में लैक्टॉस की मात्रा समान होती है. A1 दूध आसानी से मिल जाता है जिस वजह से इसकी कीमत कम है. वहीं A2 दूध हर जगह नहीं मिलता है इस वजह से यह दूध महंगा है.

स्किन के लिए क्या है ज्यादा बेहतर

डाइटीशियन के अनुसार A2 दूध पाचन में आसान है जिस वजह से A2 पीने से इन्फ्लैमेशन और एक्ने की समस्या नहीं होती है वहीं A1 दूध पीने में पाचन क्रिया स्लो होती है जिस वजह से इन्फ्लैमेशन और एक्ने समस्या हो जाती है. जब इन्फ्लैमेशन और एक्ने नहीं होते हैं स्किन बेदाग और क्लीन नजर आती हैं. क्लीयर स्किन के लिए A2 दूध फायदेमंद हो सकता है.

क्या करें

अगर आपको पाचन और स्किन की समस्या है तो आप हफ्ते में 2 से 2 बार A2 दूध का सेवन कर सकते हैं. A2 दूध से पाचन और एक्ने की समस्या कम हो सकती है.

क्लीन स्किन के लिए क्या करें

दूध के अलावा आप क्लीन स्किन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं. स्ट्रेस को मैनेज करें हेल्दी डाइट का सेवन करें, हेल्दी डाइट में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई को शामिल करें. इसके अलावा प्रदूषण से अपनी स्किन का बचाव करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.