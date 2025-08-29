अच्छी स्किन के लिए आलिया भट्ट ने छोड़ा ये ब्यूटी प्रोडक्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती!

Foundation Makeup Side Effects: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी ग्लोइंग स्किन और नेचुरल लुक्स के लिए जानी जाती हैं. आलिया की ग्लोइंग स्किन और लाइट मेकअप लुक अक्सर वायरल रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया भट्ट अपनी स्किन केयर के लिए एक मेकअप प्रोडक्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हैं. आइए जानते हैं उन मेकअप प्रोडक्ट के बारे में जिसका इस्तेमाल आलिया भट्ट नहीं करती है.

आलिया भट्ट का फेवरेट है नो मेकअप लुक

आलिया भट्ट अक्सर नो मेकअप लुक में नजर आती हैं. आलिया भट्ट लाइट ब्लश, न्यूड लिपस्टिक और मिनिमल मेकअप में काफी एलिगेंट और प्यारी लगती है.उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता है.

इस प्रोडक्ट का नहीं करती है इस्तेमाल

आलिया भट्ट कई बार अपने इंटरव्यू में ताया है कि वह चेहरे पर फाउंडेशन का कम से कम इस्तेमाल करती हैं. शूटिंग के दौरान भी वह फाउंडेशन का इस्तेमाल कम करती है. रोजाना की लाइफ में एक्ट्रेस फाउंडेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती है.

फाउंडेशन लगाने होते हैं स्किन को नुकसान

दरअसल फाउंडेशन लगाने से स्किन पर कई तरह की समस्या हो सकती है. फाउंडेशन लगाने से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं. ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन लगाने से ब्लैकहेड्स और पिंपल की समस्या हो सकती है. वहीं फाउंडेशन में मौजूद केमिकल से स्किन पर जलन और एलर्जी की समस्या हो सकती है.

स्किन हो सकती है ड्राई

गलत फॉर्मूला वाला फाउंडेशन लगाने से स्किन की नेचुरल नमी कम हो सकती है. ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन लगाने से स्किन डल और ड्राई हो सकती है. वहीं अगर फाउंडेशन को सही से क्लीन ना किया जो स्किन पर फाइन लाइन्स और झुर्रियों की समस्या हो सकती है.

स्किन केयर

आलिया भट्ट अपनी त्वचा की देखभाल के लिए कम मकेअप और ज्यादा स्किन केयर करने में यकीन करती हैं. वह चेहरे पर फाउंडेशन की जगह टिंटेड मॉइस्चाइजर या फिर कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं. इससे स्किन पर नेचुरल ग्लो मिलता है.

