अच्छी स्किन के लिए आलिया भट्ट ने छोड़ा ये ब्यूटी प्रोडक्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती!
Advertisement
trendingNow12901398
Hindi Newsब्यूटी

अच्छी स्किन के लिए आलिया भट्ट ने छोड़ा ये ब्यूटी प्रोडक्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती!

Alia Bhatt Avoid To Use This Makeup Product: आलिया भट्ट अपनी नो मेकअप लुक और ग्लोइंग स्किन के लिए जानी जाती हैं. आलिया भट्ट मेकअप में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचती हैं. आइए जानते हैं आलिया भट्ट मेकअप में कौन सा प्रोडक्ट नहीं लगाती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अच्छी स्किन के लिए आलिया भट्ट ने छोड़ा ये ब्यूटी प्रोडक्ट, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती!

Foundation Makeup Side Effects: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी ग्लोइंग स्किन और नेचुरल लुक्स के लिए जानी जाती हैं. आलिया की ग्लोइंग स्किन और लाइट मेकअप लुक अक्सर वायरल रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया भट्ट अपनी स्किन केयर के लिए एक मेकअप प्रोडक्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हैं. आइए जानते हैं उन मेकअप प्रोडक्ट के बारे में जिसका इस्तेमाल आलिया भट्ट नहीं करती है. 

आलिया भट्ट का फेवरेट है नो मेकअप लुक 
आलिया भट्ट अक्सर नो मेकअप लुक में नजर आती हैं. आलिया भट्ट लाइट ब्लश, न्यूड लिपस्टिक और मिनिमल मेकअप में काफी एलिगेंट और प्यारी लगती है.उनका चेहरा हमेशा ग्लो करता है. 

इस प्रोडक्ट का नहीं करती है इस्तेमाल 
आलिया भट्ट कई बार अपने इंटरव्यू में ताया है कि वह चेहरे पर फाउंडेशन का कम से कम इस्तेमाल करती हैं. शूटिंग के दौरान भी वह फाउंडेशन का इस्तेमाल कम करती है. रोजाना की लाइफ में एक्ट्रेस फाउंडेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फाउंडेशन लगाने होते हैं स्किन को नुकसान 
दरअसल फाउंडेशन लगाने से स्किन पर कई तरह की समस्या हो सकती है. फाउंडेशन लगाने से स्किन के पोर्स  बंद हो जाते हैं. ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन लगाने से ब्लैकहेड्स और पिंपल की समस्या हो सकती है. वहीं फाउंडेशन में मौजूद केमिकल से स्किन पर जलन और एलर्जी की समस्या हो सकती है. 

स्किन हो सकती है ड्राई 
गलत फॉर्मूला वाला फाउंडेशन लगाने से स्किन की नेचुरल नमी कम हो सकती है. ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन लगाने से स्किन डल और ड्राई हो सकती है. वहीं अगर फाउंडेशन को सही से क्लीन ना किया जो स्किन पर फाइन लाइन्स और झुर्रियों की समस्या हो सकती है. 

स्किन केयर 
आलिया भट्ट अपनी त्वचा की देखभाल के लिए कम मकेअप और ज्यादा स्किन केयर करने में यकीन करती हैं. वह चेहरे पर फाउंडेशन की जगह टिंटेड मॉइस्चाइजर या फिर कंसीलर का इस्तेमाल करती हैं. इससे स्किन पर नेचुरल ग्लो मिलता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Beauty Tipslifestyle

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;