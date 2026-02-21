Advertisement
बालों की देखभाल के लिए क्या है हेयर वॉश का सही तरीका? हफ्ते में कितनी बार धोने चाहिए बाल

महिला हो या पुरुष आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान है. हेयर फॉल को रोकने के लिए सही तरीके से बाल धोना चाहिए, आइए जानते हैं हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए.

 

Feb 21, 2026, 11:42 PM IST
आज के समय में हेयरफॉल की समस्या काफी कॉमन है. इन दिनों झड़ते बालों की समस्या तेजी से बढ़ रही है. गलत खानपान और प्रदूषण की वजह से अधिकतर लोग बाल झड़ने की समस्या को लेकर परेशान हैं. क्या आप जानते हैं कई बार गलत तरीके से हेयर वॉश करने से भी हेयर फॉल हो सकता है. आइए जानते हैं हेयरफॉल रोकने के लिए बाल धोने का सही तरीका क्या है और कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए. 

बाल धोने का सही तरीका 
ज्यादातर लोग स्कैल्प को कम धोते हैं बल्कि बालों के सिरों के जरूरत से ज्यादा धोते हैं जिस वजह से शैंपू स्कैल्प पर लगा रह जाता है. बालों को धोते समय उंगलियों से स्कैल्प की सर्कुलर मोशन में मालिश करें. ऐसा करने से पोर्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है. 

कंडीशनर लगाते समय गलती 
ज्यादातर लोग कंडीशनर लगाते समय कंडीशनर को स्कैल्प पर भी लगाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कंडीशनर को बालों के बीज से सीरों तक लगाया जाता है. स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से पोर्स बंद हो सकते हैं. अगर आप बालों की जड़ों में कंडीशनर लगा हैं तो इसे आदत को बदल लें. 

गलत तौलिए का इस्तेमाल 
हेयर वॉश करने के बाद अधिकतर महिलाएं गलत तौलिए से बालों को जोर से बालों को रगड़ती है जिससे जड़े कमजोर होती है. हेयर वॉश के बाद माइक्रोफाइबर तौलिए या फिर पुरानी टी-शर्ट से बालों को ड्रायर करना चाहिए. 

कितनी बार करें हेयर वॉश 
बालों को ज्यादा धोने से बालों का नेचुरल ऑयल कम हो जाता है. वहीं बालों को कम धोने स्कैल्प पर ऑयल जमा होने लगता है दोनों ही कंडीशन में हेयर फॉल की समस्या होती है. हफ्ते में 2 से 3 बार ही हेयर वॉश करना चाहिए. बाल धोने के लिए हल्के और सल्फेट फ्री शैंपू का यूज करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

