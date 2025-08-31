बालों को कलर करने पर हो सकते हैं एलर्जी वाले रिएक्शंस, ये 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट
बालों को कलर करने पर हो सकते हैं एलर्जी वाले रिएक्शंस, ये 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट

बालों को कलर करना फैशन का हिस्सा जरूर है, लेकिन सेहत से समझौता कभी नहीं करना चाहिए. इसलिए जरूरी है कि एक्सपर्ट के अप्रूवल के बाद ही हेयर प्रोडक्ट्स यूज करें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:52 AM IST
बालों को कलर करने पर हो सकते हैं एलर्जी वाले रिएक्शंस, ये 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट

Hair Colour Allergic Reactions: आजकल हेयर कलर करना फैशन और जरूरत दोनों बन चुका है. सफेद बालों को छिपाने से लेकर स्टाइलिश लुक पाने तक, हेयर डाई का इस्तेमाल काफी आम हो गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों को कलर करने से एलर्जी जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं? दरअसल, हेयर डाई में पाए जाने वाले केमिकल्स, खासकर पैरा-फेनिलीन डायमाइन (PPD), कई लोगों की स्किन पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं. ऐसे में अगर कुछ खास लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत अलर्ट हो जाना बेहद जरूरी है.

हेयर डाई से एलर्जी क्यों होती है?
हेयर कलर में मौजूद केमिकल्स स्कैल्प और स्किन के कॉन्टैक्ट में आते ही रिएक्शन कर सकते हैं. ये समस्या खासतौर पर तब होती है जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर आपने पैच टेस्ट किए बिना डाई अप्लाई कर ली हो. कई बार एलर्जी धीरे-धीरे बढ़ती है और सीरियस प्रॉब्लम्स का रूप ले सकती है.

हेयर डाई से एलर्जी के 5 लक्षण

1. खुजली और जलन
अगर हेयर कलर लगाने के कुछ घंटों के भीतर स्कैल्प, गर्दन या कानों के आसपास खुजली और जलन महसूस हो, तो ये एलर्जी का पहला इशारा हो सकता है. इसे हल्के में लेना खतरनाक हो है.

2. रेडनेस और दाने
स्कैल्प पर या हेयरलाइन के आसपास लाल धब्बे और छोटे-छोटे दाने निकलना हेयर डाई से एलर्जिक रिएक्शन का आम लक्षण है. कभी-कभी ये दाने चेहरे और गर्दन तक भी फैल सकते हैं.

3. सूजन
एलर्जी के बढ़ने पर माथे, आंखों के आसपास या होंठों में सूजन आने लगती है. कई बार यह सूजन इतनी बढ़ जाती है कि आंखें ठीक से खुलना भी मुश्किल हो जाती हैं.

4. सिरदर्द और सांस लेने में तकलीफ
अगर आपको हेयर कलर लगाने के बाद सिरदर्द, चक्कर आना या सांस लेने में परेशानी होने लगे, तो ये सीरियस एलर्जिक रिएक्शन का इशारा हो सकता है. ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

5. फफोले या स्किन छिलना
गंभीर एलर्जी की हालत में स्कैल्प या कानों के पास फफोले हो सकते हैं. स्किन छिलने लगती है और जलन बढ़ जाती है. ये लक्षण बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

कैसे करें बचाव

1. हमेशा हेयर कलर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें.

2. अगर स्किन सेंसिटिव है तो नेचुरल या अमोनिया-फ्री हेयर डाई का इस्तेमाल करें.

3. डाई करते वक्त दस्ताने पहनें और स्कैल्प पर कोकोनट ऑयल या पेट्रोलियम जेली की हल्की परत लगा लें.

4. एलर्जी के लक्षण दिखने पर तुरंत बाल धोकर डॉक्टर से सलाह लें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

