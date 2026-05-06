बादाम के तेल में मिला लें ये 1 चीज, मक्खन जैसी चमक जाएगी आपकी स्किन

ग्लोइंग स्किन के लिए रोज चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगता हैं. केमिकल वाले सीरम को लगाने के बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. ऐसे में आप घर पर ही ग्लोइंग स्किन के लिए क्रीम बना सकते हैं. स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बनाने के लिए आप चेहरे पर मालिश कर सकते हैं. ग्लोइंग स्किन के लिए मार्केट में कई तरह की क्रीम मिलती है.मार्केट में मिलने वाली क्रीम में केमिकल होता है जो कि स्किन के लिए खतरनाक होता है. ऐसे में आप घर पर नेचुरल होममेड क्रीम बना सकते हैं. इस क्रीम को लगाने से चेहरे पर ग्लो आएगा. आप घर पर मिनटों में इस क्रीम को बना सकते हैं. आइए जानते हैं क्रीम बनाने का तरीका क्या है.

बादाम तेल से क्रीम बनाएं

बादाम तेल से आप घर पर आसानी से तेल बना सकते हैं. आप मार्केट में कोल्ड प्रेस बादाम तेल खरीद सकते हैं. बादाम के तेल को एक कटोरी में निकाल लें. इसके बाद 4 चम्मच तेल में 4 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल डालें. इसके बाद सभी चीजों को मिक्स कर दें. थोड़ी देर चलाने के बाद तेल और जेल मिलकर व्हाइट क्रीम जैसा हो जाएगा.

बादाम क्रीम चेहरे पर लगाएं

इस क्रीम को एयरटाइट कांच की शीशी या क्रीम के ट्यूब में भर दें. आप इसे रोजाना रात में सोते समय पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाएं. इसके बाद हल्के हाथों से चेहरे की मालिश करें. इसके बाद सो जाएं. सुबह पानी से चेहरे को साफ कर लें. इस क्रीम का यूज आप कभी भी कर सकते हैं. लेकिन रात को इसका इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होगा. बादाम ऑयल और विटामिन ई एजिंग साइन को कम करने में मदद करता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

अगर क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन पर किसी तरह की खुजली या रेडनेस की समस्या होती है तो आप क्रीम का इस्तेमाल ना करें. कई बार होममेड चीजें भी स्किन पर सूट नहीं करती है. समस्या बढ़ने पर स्किन डॉक्टर को दिखाएं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.