झाइयों ने छीन ली चेहरे की रौनक? चुटकीभर में दिखेगा एलोवेरा का कमाल, चांद की तरह खिलेगी स्किन!

लंबे समय तक धूप में रहने की वजह से चेहरे पर झाइयां की समस्या हो सकती है. चेहरे पर काले और भूरे धब्बे, जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर सकते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए आप ये घरेलू उपाय अपना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:05 AM IST
बेदाग और ग्लोइंग स्किन पाना हर किसी की चाहत होती है. लेकिन कई बार ज्यादा समय धूप में बिताने से चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है. इस परेशानी में चेहरे पर काले या ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं. ये दाग चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं. पिगमेंटेशन को कम करना आसान नहीं है. अगर आपके चेहरे पर ज्यादा झाइयां है तो आप डॉक्टर के पास जाएं. इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का ये उपाय कर सकती हैं. इस उपाय को करने से झाइयां कुछ हद तक कम हो सकती है. 

क्यों होती है झाइयां?
धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन में मेलानिन का उत्पादन बढ़ा देती हैं. जब चेहरे पर मेलानिन अधिक बन जाता है तो चेहरे पर काले धब्बे और झाइयां नजर आने लगती है. झाइयों की समस्या को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. स्किन केयर की मदद से झाइयों को कम किया जा सकता है. 

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल 
झाइयों को कम करने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो चेहरे के दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद कर सकता है. 

कैसे यूज करें एलोवेरा जेल? 
सबसे पहले त्वचा पर एलोवेरा पल्प को लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. 10 से 15 मिनट तक एलोवेरा जेल को स्किन पर लगा रहने दें. इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. रोजाना एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की रंगत में भी सुधार आता है. 

डॉक्टर के पास जाएं 
अगर आपके चेहरे की झाइयां फैल गई है. चेहरे पर झाइयां बढ़ती जा रही है तो यह संकेत है कि आपको घरेलू उपाय नहीं बल्कि डॉक्टर की सलाह की जरूरत है. झाइयां को कम करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर दवाई और जेल का उपयोग कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

