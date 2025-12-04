Advertisement
trendingNow13029131
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

सर्दियों में बढ़ गया है हेयर फॉल और ड्राई स्किन की समस्या? बस ऐसे करें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना स्किन और बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में बढ़ गया है हेयर फॉल और ड्राई स्किन की समस्या? बस ऐसे करें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

एलोवेरा दिखने में साधारण पौधे की तरह लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बुखार से लेकर त्वचा और बालों को संवारने तक में किया जाता है. सदियों से सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन शीत ऋतु में सर्द हवा से त्वचा और बाल दोनों प्रभावित होते हैं. ऐसे में प्राकृतिक तरीके से एलोवेरा बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है.

एलोवेरा के गुण 
आयुर्वेद में एलोवेरा को कुमारिका कहा गया है, यानी वह वनस्पति जो केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन का पोषण करता है. एलोवेरा पित्त और रक्त दोष शामक होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है. इसके उपयोग से त्वचा को शांत महसूस होता है, कोशिकाएं जागृत होती हैं, और बालों को जड़ से पोषण मिलता है. एलोवेरा स्त्री स्वास्थ्य में भी लाभकारी है. इसके सेवन से मासिक धर्म से जुड़े रोगों में भी आराम मिलता है. एलोवेरा में विटामिन ए, सी, और ई, बी-12 समेत खनिज, अमीनो एसिड, एंजाइम, शर्करा, लिग्निन और सैलिसिलिक एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं.

मालिश करें 
अगर त्वचा पर कील, मुहांसे, सनबर्न या दाग-धब्बे हैं तो इसके लिए एलोवेरा सुबह चेहरा साफ करने के बाद एलोवेरा लगाएं. फिर दोपहर के समय भी एलोवेरा जेल से त्वचा की मालिश करें और रात के समय भी दोबारा दोहराएं. ऐसा करने से स्किन पर किसी तरह की गंदगी नहीं जमेगी, चेहरा अंदर से साफ होगा, झुर्रियों में कमी आएगी, दाग-धब्बे कम होंगे और त्वचा की कोशिकाओं को पूरा पोषण मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नारियल तेल के साथ लगाएं एलोवेरा 
ध्यान देने वाली बात ये है कि ताजा एलोवेरा का इस्तेमाल करें. इस्तेमाल करने से पहले एलोवेरा को अच्छे से पानी में धो लें और उसके बाद ही लगाएं. कई बार एलोवेरा से निकलने वाला पीला पानी त्वचा पर खुजली कर देता है, अगर बालों में रूसी है, बाल झड़ रहे हैं, बालों में रूखापन है, या बालों की जड़ें कमजोर हैं, तब नारियल के तेल में एलोवेरा मिलाकर सिर की मालिश करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. धोने के बाद एलोवेरा जेल के साथ आंवला पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाकर बालों पर लगाएं. इससे बालों की मजबूती मिलेगी और बालों से जुड़ी समस्याएं कम होंगी. ये उपाय हफ्ते में 2 बार करें और आहार में आंवला भी शामिल करें; ये त्वचा और बाल दोनों के लिए लाभकारी है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

सबसे अमीर शख्स की शान थी ये 100 साल से भी पुरानी इमारत, जहां होगा पुतिन का स्वागत 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
Weather
पहाड़ों की बर्फ ने मैदान में मचाया भूचाल, बढ़ती ठंड से कांपा उत्तर भारत
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
india russia news in hindi
...जब पहली बार अटल जी के साथ पुतिन से मिले थे नरेंद्र मोदी, 25 साल पहले का वो किस्सा
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक