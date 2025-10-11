चेहरे के दाग-धब्बे होंगे दूर, बस इस तरह करें एलोवेरा का इस्तेमाल!

हर कोई दमकती त्वचा और फिट शरीर चाहता है. इसके लिए बाजार में आए दिन कोई न कोई नया हेल्थ प्रोडक्ट सामने आता है, लेकिन इनकी विश्वसनीयता पर अक्सर संदेह बना रहता है. ऐसे में प्राकृतिक उपायों को अपनाना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. आयुर्वेद में जब भी त्वचा और सेहत की बात होती है, तो एक नाम जरूर लिया जाता है, वो है 'एलोवेरा'. यह एक औषधीय पौधा है, जो दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं.

पाचन तंत्र से मिलेगी राहत

आयुर्वेद के अनुसार, एलोवेरा जूस रोजाना सुबह पीने से शरीर को भीतर से साफ करने में मदद मिलती है. इसका असर सबसे पहले पेट पर दिखाई देता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट की समस्याएं आम हो गई हैं, जैसे कब्ज, गैस, अपच या भारीपन. एलोवेरा जूस को सुबह खाली पेट पीने से पेट की सफाई होती है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है. वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इसमें मौजूद फाइबर और प्राकृतिक एंजाइम्स पेट को स्वस्थ बनाए रखते हैं. इसके साथ ही यह लिवर की कार्यक्षमता को भी सुधारता है, जिससे शरीर से विषैले तत्व यानी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं.

दाग-धब्बों से राहत

त्वचा की बात करें तो एलोवेरा को अक्सर फेस पैक और स्किन क्रीम्स में देखा गया है, लेकिन जब इसका जूस पिया जाता है, तो यह अंदर से असर करता है. एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर होने वाले मुंहासे, दाग-धब्बे और झुर्रियां कम होती हैं. इसका कारण है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई व सी, जो त्वचा को पोषण देकर उसे तरोताजा बनाए रखते हैं. जिन लोगों की त्वचा बार-बार रूखी हो जाती है या उनमें समय से पहले झुर्रियां नजर आने लगती हैं, उनके लिए एलोवेरा किसी वरदान से कम नहीं है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एलोवेरा जूस बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेद के अनुसार, यह जूस ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद करता है. इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन की कार्यप्रणाली को बेहतर करते हैं. हालांकि, इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खासकर यदि कोई पहले से दवाएं ले रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेटाबॉलिज्म होगा तेज

जो लोग वजन कम करने की कोशिश में हैं, उनके लिए एलोवेरा जूस काफी मदद कर सकता है. यह न सिर्फ भूख को नियंत्रित करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है. तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपका शरीर खाने को तेजी से पचाएगा और आप ज्यादा कैलोरी को बर्न कर पाएंगे. इसके अलावा, यह शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखता है और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं.एलोवेरा जूस में विटामिन ए, सी, ई, बी12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं. इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर छोटी-मोटी बीमारियों से खुद लड़ने में सक्षम हो जाता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.