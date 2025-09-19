रात को सोने से पहले बालों में लगाएं ये चीजें, कुछ ही दिनो में घने हो जाएंगे बाल!
रात को सोने से पहले बालों में लगाएं ये चीजें, कुछ ही दिनो में घने हो जाएंगे बाल!

घने और लंबे बाल हर लड़की की चाहत होती है. घने बालों के लिए रात को सोने से पहले बालों में ये तेल लगा सकते हैं. आइए जानते हैं रात को सोने से पहले कौन सा तेल लगाना चाहिए. 

 

Sep 19, 2025
रात को सोने से पहले बालों में लगाएं ये चीजें, कुछ ही दिनो में घने हो जाएंगे बाल!

लंबे और घने बाल हर इंसान की चाहत होती है. खासकर लड़कियां घने बाल चाहती हैं. घने बालों के लिए महिलाएं बालों में क्या कुछ नहीं लगाती हैं. प्रदूषण और गलत खानपान की वजह बाल पतले हो रहे हैं. अगर आप भी पतले बालों से परेशान हैं तो घने बालों के लिए आप रात को सोने से पहले बालों में यह तेल लगा सकती हैं. आइए जानते हैं कौन सा तेल बालों में लगाना चाहिए. 

नारियल तेल 
घने बालों के लिए नारियल तेल सबसे अच्छा माना जाता है. नारियल तेल में विटामि ई, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देने का काम करता है. बालों में नारियल तेल लगाने से बालों का टूटन कम होता है वहीं नारियल तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है. घने बालों के लिए आप बालों में नारियल तेल लगा सकते हैं. 

आंवला का तेल 
आंवला तेल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. आंवला तेल बालों को मजबूती देता है.आंवला तेल लगाने से बालों को पोषण मिलता है. आंवला तेल से स्कैल्प की मालिश करने से जड़े मजबूत होती है. रात को सोने से पहले आंवला तेल से बालों की मालिश करें अगले दिन सुबह हेयर वॉश कर लें. 

सरसों का तेल 
घने बालों के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. सरसों के तेल में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि बालों को मजबूत बनाते हैं. बालों में सरसो का तेल लगाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ता है. सरसों के तेल को हल्का गर्म करे. इसके बाद इस तेल से बालों की मसाज करें. इसके बाद अगले दिन हेयर वॉश कर लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;