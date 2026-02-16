Advertisement
प्राचीन समय में रानी-महारानी फॉलो करती थीं ये ब्यूटी सीक्रेट, जानें इंडियन प्रिंसेस की बेइंतहा खूबसूरती का राज

भारतीय रानी-महारानी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी. प्राचीन समय में रानियां खूबसूरती के लिए नेचुरल चीजों का यूज करती थी. आइए जानते हैं रानियों की ग्लोइंग स्किन का ब्यूटी सीक्रेट

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:06 PM IST
प्राचीन समय में रानी-महारानी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी. उस समय में रानियां अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए नेचुरल चीजों का यूज करती हैं. वहीं आज के समय में महिलाएं ग्लोइंग स्किन के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट का यूज करती हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से स्किन पर ग्लो आता है लेकिन ग्लो लंबे समय तक नहीं रहता है. लंबे समय तक चेहरे पर ग्लो के लिए नेचुरल चीजों का यूज कर सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन का ब्यूटी सीक्रेट. 

तुलसी फेस मास्क 
भारतीय रानियां चेहरे की खूबसूरती के लिए चेहरे पर तुलसी का फेस मास्क लगाते हैं. तुलसी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या हो सकती है. बेदाग और ग्लोइंग स्किन आप तुलसी के पत्तों का फेस मास्क लगा सकते हैं. 

नीम ऑयल 
भारतीय रानियां चेहरे पर नीम ऑयल का यूज दवाई के रूप में करती थी. रानियां अपनी स्किन और बालों की देखभाल के लिए नीम ऑयल यूज करती थी. नीम ऑयल लगाने से स्किन पर चमक आती है वहीं बालों से डैंड्रफ की समस्या दूर हो सकती है. चेहरे पर नीम ऑयल लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. 

शहद 
प्राचीन समय में महारानियां चेहरे को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए शहद का इस्तेमाल करती थी. शहद लगाने से चेहरे की फाइन लाइन्स कम होती है वहीं चेहरे पर ग्लो आता है.नेचुरल शहद में कई गुण मौजूद है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं. 

मलाई 
प्राचीन समय में रानी चेहरे को सॉफ्ट बनाने के लिए मलाई लगाती थी. मलाई लगाने से स्किन क्लीन हो जाती है. त्वचा पर मॉइश्चराइज करने के लिए भी रानियां चेहरे पर मलाई लगती हैं. 

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. 

