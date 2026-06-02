मिनटों में गायब होगी फाइन लाइन्स, बस आंखों के नीचे लगा लें रिंकल पैच

बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन कम होने लगता है. तेज धूप और गलत खानपान की वजह से चेहरे पर फाइन लाइन्स की समस्या देखने को मिलती है. फाइन लाइन्स की समस्या से राहत पाने के लिए आप रिंकल पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Trending Photos
बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन कम होने लगता है. तेज धूप और अनहेल्दी डाइट की वजह से चेहरे पर बारीक लाइन दिखने लग जाती है. चेहरे की फाइन लाइन्स को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इस कम करने के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. आप चेहरे की फाइन लाइन्स को रिंकल पैच की मदद से कम कर सकते हैं.
चेहरे पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां बढ़ती उम्र के साथ नजर आती है. कई बार चेहरे के मूवमेंट से भी चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं. कई बार आईब्रो की मूवमेंट से माथे पर रिंकल्स नजर आते हैं. आंखों के किनारे, आंखों के नीचे फाइनलाइन्स की समस्या देखने को मिलती है.
रिंकल पैचेस चिपकाने वाला पेपर होता है. जो कि मसल्स को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए रातभर लगाकर रख लें. इससे आंखों के आसपास, माथे पर, मुंह के आस-पास, गर्दन पर लगा सकते हैं. पैचेस में रेटिनॉल होता है. अमेरिकन एकेडमी ऑप डर्मेटोलॉजी के अनुसार रेटिनॉल स्किन के पिग्मेंटेशन और टोन को बेहतर बनाता है.
मार्केट में कई तरह के रिंकल पैचेस मौजूद है. सिलिकॉन के रिंकल पैचेस को दोबारा से यूज कर सकते हैं. स्किन केयर प्रोडक्ट के मुकाबले ये काफी सस्ता पड़ता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैचेस खरीद सकते हैं.
रिंकल पैचेस का इस्तेमाल करने से स्किन सॉफ्ट और स्मूद हो जाती है. रिंकल पैचेस का इस्तेमाल करने से इसका असर कुछ घंटों तक नजर आता है. यह शीट मास्क की तरह असर दिखाता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.