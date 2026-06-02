Advertisement
trendingNow13236144
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

मिनटों में गायब होगी फाइन लाइन्स, बस आंखों के नीचे लगा लें रिंकल पैच

बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन कम होने लगता है. तेज धूप और गलत खानपान की वजह से चेहरे पर फाइन लाइन्स की समस्या देखने को मिलती है. फाइन लाइन्स की समस्या से राहत पाने के लिए आप रिंकल पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिनटों में गायब होगी फाइन लाइन्स, बस आंखों के नीचे लगा लें रिंकल पैच

बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन कम होने लगता है. तेज धूप और अनहेल्दी डाइट की वजह से चेहरे पर बारीक लाइन दिखने लग जाती है. चेहरे की फाइन लाइन्स को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इस कम करने के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. आप चेहरे की फाइन लाइन्स को रिंकल पैच की मदद से कम कर सकते हैं. 

चेहरे के किस हिस्से पर होते हैं सबसे ज्यादा रिंकल्स

चेहरे पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां बढ़ती उम्र के साथ नजर आती है. कई बार चेहरे के मूवमेंट से भी चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं. कई बार आईब्रो की मूवमेंट से माथे पर रिंकल्स नजर आते हैं. आंखों के किनारे, आंखों के नीचे फाइनलाइन्स की समस्या देखने को मिलती है. 

क्या है रिंकल पैचेस 

रिंकल पैचेस चिपकाने वाला पेपर होता है. जो कि मसल्स को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए रातभर लगाकर रख लें. इससे आंखों के आसपास, माथे पर, मुंह के आस-पास, गर्दन पर लगा सकते हैं. पैचेस में रेटिनॉल होता है. अमेरिकन एकेडमी ऑप डर्मेटोलॉजी के अनुसार रेटिनॉल स्किन के पिग्मेंटेशन और टोन को बेहतर बनाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिलिकॉन रिंकल पैचेस 

मार्केट में कई तरह के रिंकल पैचेस मौजूद है. सिलिकॉन के रिंकल पैचेस को दोबारा से यूज कर सकते हैं. स्किन केयर प्रोडक्ट के मुकाबले ये काफी सस्ता पड़ता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैचेस खरीद सकते हैं. 

कुछ घंटों तक रहता है असर 

रिंकल पैचेस का इस्तेमाल करने से स्किन सॉफ्ट और स्मूद हो जाती है. रिंकल पैचेस का इस्तेमाल करने से इसका असर कुछ घंटों तक नजर आता है. यह शीट मास्क की तरह असर दिखाता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
Mehbooba Mufti
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
Jammu and Kashmir
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
congress karnataka
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
जिसे बोलने का हक नहीं, वह चुप ही रहे; कश्मीर का नाम लेने पर PAK-EU को भारत की फटकार
Pak-EU joint statement
जिसे बोलने का हक नहीं, वह चुप ही रहे; कश्मीर का नाम लेने पर PAK-EU को भारत की फटकार
बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC?
Bengal politics
बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?