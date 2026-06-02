मिनटों में गायब होगी फाइन लाइन्स, बस आंखों के नीचे लगा लें रिंकल पैच

बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन कम होने लगता है. तेज धूप और अनहेल्दी डाइट की वजह से चेहरे पर बारीक लाइन दिखने लग जाती है. चेहरे की फाइन लाइन्स को रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इस कम करने के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी चेहरे पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. आप चेहरे की फाइन लाइन्स को रिंकल पैच की मदद से कम कर सकते हैं.

चेहरे के किस हिस्से पर होते हैं सबसे ज्यादा रिंकल्स

चेहरे पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां बढ़ती उम्र के साथ नजर आती है. कई बार चेहरे के मूवमेंट से भी चेहरे पर रिंकल्स आने लगते हैं. कई बार आईब्रो की मूवमेंट से माथे पर रिंकल्स नजर आते हैं. आंखों के किनारे, आंखों के नीचे फाइनलाइन्स की समस्या देखने को मिलती है.

क्या है रिंकल पैचेस

रिंकल पैचेस चिपकाने वाला पेपर होता है. जो कि मसल्स को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए रातभर लगाकर रख लें. इससे आंखों के आसपास, माथे पर, मुंह के आस-पास, गर्दन पर लगा सकते हैं. पैचेस में रेटिनॉल होता है. अमेरिकन एकेडमी ऑप डर्मेटोलॉजी के अनुसार रेटिनॉल स्किन के पिग्मेंटेशन और टोन को बेहतर बनाता है.

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सिलिकॉन रिंकल पैचेस

मार्केट में कई तरह के रिंकल पैचेस मौजूद है. सिलिकॉन के रिंकल पैचेस को दोबारा से यूज कर सकते हैं. स्किन केयर प्रोडक्ट के मुकाबले ये काफी सस्ता पड़ता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैचेस खरीद सकते हैं.

कुछ घंटों तक रहता है असर

रिंकल पैचेस का इस्तेमाल करने से स्किन सॉफ्ट और स्मूद हो जाती है. रिंकल पैचेस का इस्तेमाल करने से इसका असर कुछ घंटों तक नजर आता है. यह शीट मास्क की तरह असर दिखाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.