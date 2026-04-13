रोजाना पिएं ये जूस, कुछ ही दिनों में दिखेगा चेहरे पर ग्लो, डल स्किन पर आएगी शीशे जैसी चमक

गर्मी, धूल और प्रदूषण की वजह से चेहरे का ग्लो कम होने लगता है. स्किनकेयर रूटीन में सीरम लगाने के बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप इस जूस को सेवन कर सकते हैं. आप सेब, चुकंदर और गाजर का जूस पीने से चेहरे पर ग्लो आएगा.

सेब स्किन के लिए फायदेमंद

सेब में विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाता है. कोलेजन स्किन को टाइट और यंग बनाने में मददगार है. सेब में एंटी ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं. सेब खाने से स्किन डैमेज की समस्या दूर होती है. सेब स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है.

चुकंदर के फायदे

चुकंदर नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर होता है. चुकंदर में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. चुकंदर स्किन को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है. चेहरा साफ और चमकदार दिखता है. चुकंदर लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. जिससे स्किन हेल्दी लगती है.

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गाजर के फायदे

गाजर में बीटा कैटोरीन पाया जाता है. बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है. यह स्किन की मरम्मत करता है. नई कोशिकाओं का निर्माण करता है. विटामिन ए स्किन को ड्राई होने से बचाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.