Advertisement
trendingNow13231702
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

झाड़ू जैसे हो गए हैं बाल, लगा लें दही और अंडा, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे हेयर

गर्मी का असर ना केवल स्किन बल्कि बालों पर भी पड़ता है. तेज धूप की वजह से बाल ड्राई और रफ हो जाते हैं. ड्राई और रफ बालों की देखभाल के लिए आप नेचुरल होममेड मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों में अंडा और दही लगाने के फायदे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 28, 2026, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झाड़ू जैसे हो गए हैं बाल, लगा लें दही और अंडा, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे हेयर

सिल्की और सॉफ्ट बाल भला किसे पसंद नहीं होता है. रफ और ड्राई बालों की देखभाल के लिए आप बालों में दही और अंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही और अंडे का हेयर मास्क बालों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. दही में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होता है जो कि बालों को पोषण देने में मददगार है. अंडा बालों को मजबूती और शाइन देने में मददगार है. दही और अंडे का हेयर मास्क लगाने से हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं दही और अंडे का मिश्रण बालों में लगाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं. 

दही और अंडा बाल में लगाने के फायदे 

दही और अंडे को मिक्स करके एक हेयर मास्क बना सकते हैं. अंडा और दही का मास्क बालों को डबल प्रोटीन देगा जो कि बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दही और अंडा हेयर मास्क लगाने से बालों की ड्राईनेस और रफनेस दूर हो सकती है. इसके अलावा हेयर फॉल की समस्या भी दूर हो सकती है. 

बालों में दही और अंडा लगाने के फायदे 

अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूत बनाने में मददगार है. अंडे और दही का हेयर मास्क लगाने से बाल टूटने और झड़ने की समस्या दूर हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दही का इस्तेमाल करने से बाल नेचुरली सॉफ्ट होते हैं. अगर आप रुखे और बेजान बालों से परेशान हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार अंडे और दही का हेयर मास्क लगा सकते हैं. इस मास्क को लगाने से आपके बाल मुलायम और शाइनी हो सकते हैं. 

दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्कैल्प की गंदगी को दूर करने में मददगार है. इसके अलावा स्कैल्प के एक्स्ट्रा ऑयल को भी कम करने में मदद करता है. 

दही अंडे का हेयर मास्क लगाने से बाल शाइनी और हेल्दी होते हैं. आप हफ्ते में हेयर मास्क का इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं. हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क लगाने से आपके बाल मजबूत हो जाएंगे. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestyleBeauty Tips

Trending news

लेह में भारत ने कर दिया वो काम, जिससे पाकिस्तान तड़पेगा और चीन किलसेगा!
Rock Check Dam
लेह में भारत ने कर दिया वो काम, जिससे पाकिस्तान तड़पेगा और चीन किलसेगा!
बेटियों की संख्या बढ़ी, अच्छी बात है; सेक्स रेशियो को लेकर अब भी बनी हुई है ये चिंता
sex ratio
बेटियों की संख्या बढ़ी, अच्छी बात है; सेक्स रेशियो को लेकर अब भी बनी हुई है ये चिंता
क्या बंगाल से भागने लगे घुसपैठिए, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो का आखिर क्या है सच
West Bengal
क्या बंगाल से भागने लगे घुसपैठिए, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो का आखिर क्या है सच
सिद्धारमैया जो कहते हैं वो करते नहीं... आलाकमान का कौन सा ऑफर ठुकराया? बना सस्पेंस
Siddaramaiah
सिद्धारमैया जो कहते हैं वो करते नहीं... आलाकमान का कौन सा ऑफर ठुकराया? बना सस्पेंस
फिर जंग में लौटेगा भारत का 'पुराना शेर'... सेना की बड़ी तैयारी, PAK को देगा सिरदर्दी
india defence
फिर जंग में लौटेगा भारत का 'पुराना शेर'... सेना की बड़ी तैयारी, PAK को देगा सिरदर्दी
35 लाख यूजर्स और 6 लाख से अधिक सारथी... 'भारत टैक्सी' कैसे बनी एक बड़ी क्रांति?
Bharat Taxi
35 लाख यूजर्स और 6 लाख से अधिक सारथी... 'भारत टैक्सी' कैसे बनी एक बड़ी क्रांति?
23 की उम्र में हिला दी थी JDS की नींव और... जानिए कर्नाटक के अगले CM डीके की कुंडली
Shaking the foundation of JDS at the age of 23
23 की उम्र में हिला दी थी JDS की नींव और... जानिए कर्नाटक के अगले CM डीके की कुंडली
मजदूर से चेयरमैन तक का सफर... कौन हैं दीपांकर, जिनके खेत अचानक 'उगलने' लगे नोट?
West Bengal
मजदूर से चेयरमैन तक का सफर... कौन हैं दीपांकर, जिनके खेत अचानक 'उगलने' लगे नोट?
भारत का ये शहर कहलाता है पाइनएप्पल कैपिटल, देशभर में यहीं से जाते हैं मीठे अनानास
India popular dish
भारत का ये शहर कहलाता है पाइनएप्पल कैपिटल, देशभर में यहीं से जाते हैं मीठे अनानास
कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने दिया पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए उत्तराधिकारी
Karnataka politics
कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने दिया पद से इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए उत्तराधिकारी