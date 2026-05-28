झाड़ू जैसे हो गए हैं बाल, लगा लें दही और अंडा, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे हेयर

सिल्की और सॉफ्ट बाल भला किसे पसंद नहीं होता है. रफ और ड्राई बालों की देखभाल के लिए आप बालों में दही और अंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. दही और अंडे का हेयर मास्क बालों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. दही में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होता है जो कि बालों को पोषण देने में मददगार है. अंडा बालों को मजबूती और शाइन देने में मददगार है. दही और अंडे का हेयर मास्क लगाने से हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं दही और अंडे का मिश्रण बालों में लगाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.

दही और अंडा बाल में लगाने के फायदे

दही और अंडे को मिक्स करके एक हेयर मास्क बना सकते हैं. अंडा और दही का मास्क बालों को डबल प्रोटीन देगा जो कि बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दही और अंडा हेयर मास्क लगाने से बालों की ड्राईनेस और रफनेस दूर हो सकती है. इसके अलावा हेयर फॉल की समस्या भी दूर हो सकती है.

बालों में दही और अंडा लगाने के फायदे

अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूत बनाने में मददगार है. अंडे और दही का हेयर मास्क लगाने से बाल टूटने और झड़ने की समस्या दूर हो सकती है.

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दही का इस्तेमाल करने से बाल नेचुरली सॉफ्ट होते हैं. अगर आप रुखे और बेजान बालों से परेशान हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार अंडे और दही का हेयर मास्क लगा सकते हैं. इस मास्क को लगाने से आपके बाल मुलायम और शाइनी हो सकते हैं.

दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्कैल्प की गंदगी को दूर करने में मददगार है. इसके अलावा स्कैल्प के एक्स्ट्रा ऑयल को भी कम करने में मदद करता है.

दही अंडे का हेयर मास्क लगाने से बाल शाइनी और हेल्दी होते हैं. आप हफ्ते में हेयर मास्क का इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं. हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क लगाने से आपके बाल मजबूत हो जाएंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.