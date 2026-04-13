गुलाब जल और चंदन लगाने से स्किन को मिलते हैं ये फायदे, ये रहा लगाने का सही तरीका

गर्मियों के मौसम में स्किन डैमेज हो जाती हैं. तेज धूप की वजह से स्किन की रंगत डल हो जाती है. गर्मियों के मौसम में स्किन की रंगत को निखारने के लिए गुलाब जल और चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्मियों के मौसम में साफ, मुलायम और निखरी स्किन के लिए आप गुलाब जल और चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे.

गुलाब जल और चंदन के फायदे

दाग-धब्बे और कील-मुंहासे कम होना

चंदन और गुलाब जल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. चंदन और गुलाब जल को मिक्स करके स्किन पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. चेहरे के दाग-धब्बे हटाने के लिए आप चंदन और गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्किन में निखार

चंदन और गुलाब का जल मिश्रण स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. स्किन की रंगत निखारने और टैनिंग कम करने के लिए गुलाब जल और चंदन का पेस्ट बेहद फायदेमंद होता है. चंदन और गुलाब जल स्किन को गहराई से साफ करती हैं. मेलेनिन को कम करती है. रोजाना चंदन और गुलाब जल का इस्तेमाल करने से स्किन फ्रेश, टाइट और चमकदार बनी रहती है.

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स्किन को ठंडक

गुलाब जल में चंदन का पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें. ये पेस्ट सनबर्न, जलन और रेडनेस की समस्या को दूर कर सकता है. गर्मियों के मौसम में स्किन को ठंडक देने में गुलाब जल और चंदन का पेस्ट बेहद फायदेमंद होता है. यह मिश्रण स्किन को शांत करता है. सूजन को कम करता है. गुलाब जल और चंदन का पाउडर का इस्तेमाल करने से स्किन की रंगत एक जैसी हो जाती है.

ग्लोइंग स्किन

गुलाब जल और चंदन पाउडर को मिक्स करके स्किन पर लगाने से चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल हट जाता है. इससे स्किन मुलायम और चमकदार बन जाती है. गुलाब जल और चंदन पाउडर स्किन की फाइन लाइन्स को कम करने में मददगार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.