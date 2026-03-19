रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये खास जेल, सुबह मिलेगी ग्लोइंग स्किन

गर्मियों के मौसम में स्किन पर काफी असर पड़ता है. पसीना और तेज धूप की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. ऐसे में आप ग्लोइगं स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन में ये जेल को शामिल कर सकते हैं. इस जेल को लगाने से स्किन की नमी बनी रहती है. रात को सोने से पहले आप चेहरे पर इस जेल को लगा सकते हैं. इस जेल को लगाने से चेहरे पर निखार आ सकता है.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं. जो कि स्किन को गहाई से पोषण देता है. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन हाइड्रेट रहती है. गर्मियों के मौसम में एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की नमी बनी रहती है.

रात को सोने से पहले लगाएं एलोवेरा जेल

आप रोज रात को सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल लगाने से दिनभर थकान और धूप से डल स्किन से राहत मिल सकती है. एलोवेरा जेल स्किन को रिपेयर करने में मदद करती है. जेल लगाने से स्किन की ड्राईनेस की समस्या कम हो सकती है. रोजाना एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे कम हो सकते हैं.

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कैसे करें इस्तेमाल

एलोवेरा जेल को स्किन पर लगाना बेहद आसान है. सबसे पहले अपना चेहरा धोकर साफ कर लें. इसके बाद एलोवेरा की पत्ती लें. इसमें से ताजा जेल निकाल लें. इसके बाद इस चेहरे को चेहरे पर लगाएं. पूरी रात चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा रहने दें. सुबह पानी से अपना चेहरा धो लें. कुछ ही दिनों में आपकी स्किन सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.