Advertisement
trendingNow13147052
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये खास जेल, सुबह मिलेगी ग्लोइंग स्किन

गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना और गर्म हवा की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. रूखी और बेजान स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप स्किन केयर रूटीन में जेल शामिल करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये खास जेल, सुबह मिलेगी ग्लोइंग स्किन

गर्मियों के मौसम में स्किन पर काफी असर पड़ता है. पसीना और तेज धूप की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. ऐसे में आप ग्लोइगं स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन में ये जेल को शामिल कर सकते हैं. इस जेल को लगाने से स्किन  की नमी बनी रहती है. रात को सोने से पहले आप चेहरे पर इस जेल को लगा सकते हैं. इस जेल को लगाने से चेहरे पर निखार आ सकता है. 

एलोवेरा जेल 
एलोवेरा जेल में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं. जो कि स्किन को गहाई से पोषण देता है. एलोवेरा जेल लगाने से स्किन हाइड्रेट रहती है. गर्मियों के मौसम में एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की नमी बनी रहती है. 

रात को सोने से पहले लगाएं एलोवेरा जेल 
आप रोज रात को सोने से पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल लगाने से दिनभर थकान और धूप से डल स्किन से राहत मिल सकती है. एलोवेरा जेल स्किन को रिपेयर करने में मदद करती है. जेल लगाने से स्किन की ड्राईनेस की समस्या कम हो सकती है. रोजाना एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे कम हो सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें इस्तेमाल 
एलोवेरा जेल को स्किन पर लगाना बेहद आसान है. सबसे पहले अपना चेहरा धोकर साफ कर लें. इसके बाद एलोवेरा की पत्ती लें. इसमें से ताजा जेल निकाल लें. इसके बाद इस चेहरे को चेहरे पर लगाएं. पूरी रात चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा रहने दें. सुबह पानी से अपना चेहरा धो लें. कुछ ही दिनों में आपकी स्किन सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

beautylifestyle

Trending news

दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा
Indian Army news
ईरान या अमेरिका भूल जाइए! भारत का ड्रोन कहां बम बरसा रहा? वीडियो जोश से भर देगा