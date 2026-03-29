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बालों को शाइनी और मजबूत बनाने के लिए एक चम्मच अलसी जेल में मिलाएं ये 1 खास चीज, दिखने लगेगा गजब का असर

Hair Care Tips: बालों को शाइनी और चमकदार बनाने के लिए अलसी के बीच काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आपको इस खबर में बताते हैं कि एक चम्मच अलसी जेल में क्या मिलाकर लगा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:13 AM IST
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बालों को शाइनी और मजबूत बनाने के लिए एक चम्मच अलसी जेल में मिलाएं ये 1 खास चीज, दिखने लगेगा गजब का असर

Hair Care Tips:  आजकल की लड़कियां अपने बालों के झड़ने से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. आजकल हर किसी के लिए बालों को बढ़िया बनाकर रखना किसी चुनौती से कम नहीं है. प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल से कई तरह की समस्या बालों में आने लगती है. बाल कमजोर, रूखे और बेजान काफी ज्यादा होने लग जाते हैं. इसको ठीक करने के लिए लोग तरह-तरह के महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं लेकिन उससे काफी ज्यादा दिक्कत और ज्यादा होने लगती है. कई बार इनसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगता है इसलिए आपको केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय घर पर घरेलू उपायों को अपनाना चाहिए. 
 

अलसी आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आपके बालों को लाइनी और मजबूत बनाने के लिए मददगार होते हैं. अगर आप एलोवेरा में कुछ खास चीजों को मिलाकर लगाते हैं, तो कई सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं. जड़ से मजबूत बनाने के साथ-साथ कोई साइड इफेक्ट भी इससे आपको नहीं होता है. आइए आपको भी बताते हैं 
 

बालों में अलसी जेल और एलोवेरा जेल मिलाकर लगाने के फायदे

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जेल कैसे बनाएं?

अगर आप घर पर इस बालों के जेल को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अलसी के बीजों को पानी में उबालकर एक जेल तैयार कर लेना है और फिर ठंडा होने के लिए रख देना है और उसको एक कटोरी में निकाल लेना है और फिर एलोवेरा का जेल निकालकर इसको मिक्स कर लेना है और फिर इसको अपने चेहरे पर लगाना है.
 

अलसी जेल और एलोवेरा जेल को बालों में लगाने के फायदे

1. शाइनी 

अगर आप अपने बालों में अलसी जेल और एलोवेरा जेल को अच्छे से बालों में लगाते हैं, तो आपके बाल काफी ज्यादा शाइनी होते हैं. उनको गजब के पोषक तत्व भी मिलते हैं. 
 

2. हाइड्रेट 

बालों को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ बेजान होने से भी बचाना है. अपने बालों को नेचुरली चमकदार बनाने के लिए आपको हफ्ते में 3 दिन इस जेल को लगा सकते हैं. बालों को प्राकृतिक रूप से शाइनी देने में मददगार है.
 

3. बालों का गिरना और टूटना

अगर आप रोजाना बालों के टूटने और गिरने से परेशान हैं, तो आप  अलसी जेल और एलोवेरा जेल को मिलाकर अपने बालों में भी लगा सकते हैं.
 

(ये भी पढ़ें:  Beauty Tips: पतली आइब्रो को घना बनाने के लिए अपनाएं दादी-नानी के ये देसी नुस्खे)

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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