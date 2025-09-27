Advertisement
दुर्गा पूजा में बेदाग और इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए लगाएं ये लाल फेस पैक, मिलेगा गुलाबी-गुलाबी निखार

Beetroot Face Pack:  दुर्गा पूजा में हर कोई खूबसूरत रहना चाहता है लेकिन स्किन से जुड़ी कुछ समस्या ऐसी होती है, जो जाने का नाम नहीं लेती है अगर आप भी दुर्गा पूजा में बेदाग और इंस्टेंट ग्लो पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कौन सा फेस पैक आप लगा सकते हैं आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:21 AM IST
Beetroot Face Pack:  दुर्गा पूजा की तैयारियां लोग काफी टाइम पहले से करना शुरू कर देते हैं. दुर्गा पूजा की रौनक को बढ़ाने के लिए लोग नए-नए कपड़ों को पहनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. चेहरा निखरा हुआ और ग्लोइंग हो तो मजा दोगुना हो जाता है. कुछ लोग अपनी स्किन से जुड़ी समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है वरना चेहरे पर दाग-धब्बे, एक्ने की समस्या काफी ज्यादा हो जाती हैं. अगर आप दुर्गा पूजा में ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो आप चुकंदर का फेस पैक चेहरे पर लगा सकते हैं. 
 

चुकंदर का फेस पैक कैसे बनाएं?

चुकंदर का फेस पैक बनाने के लिए आपको एक कटोरी में चुकंदर के रस, शहद को डालकर मिला लेना है और फिर इसको अपनी स्किन पर 10 मिनट तक के लिए लगाकर रखना है. स्किन केयर रूटीन का हिस्सा आप इसको रोजाना बना सकते हैं. गुलाबी और दमकती हुई त्वचा पाने के लिए आप इसको अपनी स्किन पर लगा सकते हैं.
 

चुकंदर का फेस पैक लगाने के फायदे
 

1. दाग-धब्बे

अगर आप चुकंदर का फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, तो आपको दाग-धब्बे से छुटकारा मिल सकता है. ये आपकी स्किन को गुलाबी निखार देने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक लगाने के बाद चेहरे को साफ पानी से धो दें.
 

2. रूखी-बेजान त्वचा 

चुकंदर का फेस पैक अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, तो आप रूखी-बेजान त्वचा से छुटकारा पा सकते हैं ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.  त्वचा को नमी और मुलायम रखने के लिए भी ये मददगार साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें: गरबा नाइट में मेकअप को लंबे समय तक टिका रहने के लिए अपनाएं ये 5 ब्यूटी टिप्स

 

3.  ग्लोइंग स्किन

स्किन से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी स्किन पर चुकंदर का फेस पैक रोजाना लगा सकते हैं. चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए ये मददगार साबित होता है. चेहरे का खोया निखार लौटाने में चुकंदर फायदेमंद माना जाता है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

