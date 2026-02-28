रात को सोने से पहले स्किन पर लगा लें ये चीज, सुबह उठते ही मिलेगी मखमली त्वचा

सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत होती है. मार्च के मौसम में स्किन काफी ड्राई हो जाती है. ड्राई स्किन की वजह से चेहरे का ग्लो कम हो जाता है. वहीं चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षण समय से पहले नजर आने लगते हैं. अगर आप भी ड्राई स्किन की समस्या से परेशान हैं, तो आप नाइट स्किन केयर रूटीन में इस एक चीज को शामिल कर सकती हैं. इस चीज को स्किन पर लगाने से त्वचा सॉफ्ट हो सकती है.

एलोवेरा जेल

रात को सोने से पहले आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा सकती हैं. एलोवेरा जेल ड्राई स्किन की समस्या को कम करने में मदद करता है. रातभर स्किन पर एलोवेरा जेल लगा रहने से स्किन को गहरी नमी मिलती है जिस वजह से स्किन हाइड्रेट रहती है.

एलोवेरा जेल और विटामिन ई

सॉफ्ट स्किन के लिए आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई को मिक्स करके चेहरे पर लगा सकती हैं. रोजाना रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल और विटामिन ई को लगाने से स्किन मुलायम और सॉफ्ट हो सकती हैं. सबसे पहले एलोवेरा जेल लें. इसमें विटामिन ई ऑयल मिलाकर पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें. फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे लगाएं एलोवेरा जेल और विटामिन ई

आपकी स्किन रूखी और बेजान हो गई है, सॉफ्ट स्किन के लिए आप नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं. त्वचा की देखभाल के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लें, इससे स्किन पर जमी धूल, मिट्टी और गंदगी हट जाएगी. इसके बाद कॉटन के कपड़े से अपना चेहरा साफ कर लीजिए. इसके बाद आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल और विटामिन ई वाला पेस्ट लगा लें, इसके बाद इसे रातभर स्किन पर लगा रहने दें. अगले दिन सुबह आपको सॉफ्ट स्किन मिलेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.