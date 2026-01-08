Advertisement
चेहरे का नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए लगाएं कच्चे दूध के साथ मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, स्किन का ग्लो देख नहीं हटेगी किसी की नजर

Natural Glow: आजकल हर कोई अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए काफी चीजें चेहरे पर लगाते हैं, तो आप कुछ चीजों को स्किन पर लगा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:14 AM IST
Natural Glow:  आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग लोग अपनी स्किन का ध्यान नहीं दे पाते हैं. लोग अपनी स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए काफी कुछ महंगी-महंगी चीजों को स्किन पर लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप बिना ज्यादा मेहनत और खर्च के अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आप आप कच्चे दूध के साथ क्या मिलाकर लगा सकते हैं. केमिकल प्रोडक्ट्स को आपको अपनी स्किन पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना तरह-तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं स्किन का आप किस चीज को चेहरे पर लगाकर बढ़ा सकते हैं.
 

कच्चे दूध के साथ क्या मिलाकर लगाएं?

अगर आप अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कच्चे दूध के साथ में बेसन को मिलाकर लगा सकते हैं. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर उसमें कच्चे दूध और बेसन को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है और फिर इसको अपनी स्किन पर लगा लेना है. इसको आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 15 मिनट तक के लिए रखना है.
 

कच्चे दूध के साथ बेसन मिलाकर लगाने के फायदे
 

1. स्किन हाइड्रेट 

कच्चे दूध के साथ बेसन को मिलाकर अगर आप लगाते हैं, तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं. बेसन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करके चेहरे की सारी गंदगी को बाहर निकालने में मददगार होता है.
 

2. डेड स्किन 

अगर आप  डेड स्किन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप कच्चे दूध के साथ बेसन के पेस्ट को लगा सकते हैं. इसको लगाने से आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगाने में मदद मिल सकती है.
 

3. चेहरे का नेचुरल ग्लो 

अगर आप दाग-धब्बों को दूर करके चेहरे का नेचुरल ग्लो अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कच्चे दूध के साथ बेसन के पेस्ट को लगाकर बढ़ा सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: बेहद कमाल हैं 'ओस की बूंदें', सुबह-सुबह त्वचा पर ऐसे करें इस्तेमाल
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. 

