होली खेलने से पहले स्किन पर लगा लें ये चीज, केमिकल वाले कलर्स से चेहरे को नहीं होगा नुकसान

होली वाले केमिकल कलर से स्किन को काफी नुकसान होता है. होली के रंग के चेहरे की बचाव के लिए आप चेहरे पर ये चीज लगा सकते हैं. आइए जानते हैं होली खेलने से पहले चहरे पर क्या लगाना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:02 AM IST
होली का त्योहार भारत में धूमधाम से मनाया जाता है. होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं. केमिकल वाले कलर्स लगाने से चेहरे को काफी नुकसान होता है. केमिकल वाले कलर्स से चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं. होली के रंग से अगर आप स्किन बचाना चाहते हैं तो आप होली खेलने से पहले चेहरे पर एक चीज लगा सकते हैं जिससे स्किन को नुकसान नहीं होगा. 

होली रंग से चेहरे को नुकसान 
होली के दिन घंटों तक चेहरे पर केमिकल वाला रंग लगा रहता है. होली वाले रंग स्किन पर इरिटेशन, पिंपल और रैशेज हो जाते हैं. 

नारियल तेल का इस्तेमाल 
होली खेलने से पहले अपने चेहरे पर नारियल तेल लगा सकते हैं. चेहरे पर नारियल तेल से मालिश करें. नारियल तेल से लगाने से कलर स्किन के अंदर नहीं जाएगा. वहीं कलर आसानी से साफ हो जाएगा. नारियल तेल के अलावा आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं. नारियल तेल स्किन को टैन होने से भी बचाता है. 

होली खेलने के बाद करें 
होली खेलने के बाद आप चेहरे के रंग को हटाने के लिए बेसन का होममेड मास्क लगा सकते हैं. मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले गुलाब जल लें. इस गुलाब जल में बेसन मिलाकर पैक बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. मास्क को लगाने से चेहरे का रंग आसानी से हट जाएगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

