फेस वॉश से नहीं दही से साफ करें अपना चेहरा, 1 दिन में चमक सकती है स्किन!

सितंबर के महीने में गर्मी, उमस और पसीने की वजह से स्किन में ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है. वहीं इन दिनों स्किन एलर्जी और पिंपल की भी समस्या देखने को मिलता है. इसके अलावा स्किन टेक्स्चर में भी बदलाव देखने को मिलता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप महंगे प्रोडक्ट नहीं बल्कि दही लगाकर स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए दही का इस्तेमाल कैसे करें.

इंस्टेंट ग्लो के लिए दही से बनाएं फेस पैक

इंस्टेंट ग्लो के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 2 चम्मच गाढ़ा दही लें. इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर मिलाएं. इसके बाद इसमें मुल्तान मिट्टी मिलाकर सबकों मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिक्षण को अपने चेहरे पर लगाएं.20 से 25 मिनट बाद पानी से अपना चेहरा धो लें.

एलोवेरा और दही फेस पैक

ड्राई स्किन की वजह से इरिटेशन और फाइन लाइंस की समस्या बढ़ सकती है. फाइन लाइंस की समस्या से बचाव के लिए आप एलोवेरा और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. 20 से 25 मिनट अपना चेहरा धो लें.

हल्दी-शहद और दही

दही और हल्दी-शहद का फेस मास्क लगाने से आपके स्किन पर ग्लो देखने को मिलेगा. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद पानी से अपना चेहरा धो लें. शहद का इस्तेमाल करने से चेहरे पर नेचुरल नमी आती है वहीं चेहरा ग्लो करता है.

