महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को छोड़िए! खिला-खिला मुखड़ा पाने के लिए चेहरे पर हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं ये सफेद चीज!
Curd Face Pack:  आजकल हर कोई अपनी स्किन से जुड़ी समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहता है आज आपको बताते हैं चेहरे पर दही को लगाने से क्या होगा?

 

Sep 11, 2025, 09:10 AM IST
Curd Face Pack:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी चीजों को खाने की वजह से स्किन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही है. दही आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. अगर आप इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो चेहरा आपका खिला-खिला लगेगा और चेहरे से जुड़ी कई समस्याओं से भी आप छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं चेहरे पर दही लगाने से आपको क्या फायदा होने वाला है? 
 

चेहरे पर दही को कैसे लगाएं? 

आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें दही को डाल लेना है 2 चम्मच बेसन भी आप इसमें अलग से मिलाकर लगा सकती हैं या फिर दही को खाली भी लगा सकते हैं. इसके स्मूद पेस्ट को 10-15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा लें. हफ्ते में 3 दिन आप इसको लगा सकते हैं.
 

चेहरे पर दही लगाने के फायदे
 

1. टैनिंग 

अगर आप अपने चेहरे पर हफ्ते में 3 दिन दही को लगाते हैं, तो टैनिंग की दिक्कत को दूर कर सकते हैं. ये आपके चेहरे को खिला-खिला रखने में भी मददगार साबित होता है.
 

2. दाग-धब्बों

अगर आप अपने चेहरे के दाग-धब्बों से परेशान हो गए हैं, तो आप अपने चेहरे पर रोजाना दही को भी लगा सकते हैं. आपके चेहरे पर कई समस्या से भी दूर रखेगा. 
 

3. चेहरे को नेचुरली ग्लोइंग  

चेहरे को नेचुरली ग्लोइंग रखने के लिए भी आप दही को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. इसको हफ्ते भर तक लगाने के बाद आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी.
 

4. पिंपल्स को कम करे
 
दही में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होती है. पिंपल्स को दूर करने में भी ये मददगार साबित होती है. दही त्वचा की गहराई में जाकर स्किन को निखारती है.

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

