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हेयर फॉल की समस्या से हैं परेशान, बालों में लगाएं हेयर पैक, मजबूत हो जाएंगे बाल

आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. आप हेयर पैक की मदद से हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:48 PM IST
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हेयर फॉल की समस्या से हैं परेशान, बालों में लगाएं हेयर पैक, मजबूत हो जाएंगे बाल

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल अगर एक बार शुरू हो जाता है. एक बार बालों का झड़ना शुरू हो जाता है तो बंद होने का नाम नहीं लेता है. आप हेयर फॉल की समस्या से निजात पाने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इस हेयर नेचुरल हेयर पैक की मदद से बालों को मजबूत बना सकते हैं. 

कैसे बनाएं हेयर पैक की रेसिपी 

हेयर पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी में 2 स्पून एलोवेरा जेल निकाल लें. आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें. इस कटोरी में एक चम्मच शहद को निकाल लें, इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. लीजिए स्मूद पेस्ट बनकर तैयार है. आप इस पेस्ट को हेयर पैक की तरह यूज कर सकते हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल 

इस हेयर पैक को आप बालों में आसानी से लगा सकते हैं. हेयर पैक को बालों स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं. इसके बाद इसे 20 मिनट तक बालों में लगा रहने दें. 20 मिनट बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं. बालों में रोजाना इस पैक को लगाने से आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे. आपको कुछ ही दिनों पॉजिटिव असर दिखाई देगा. 

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बालों के लिए फायदेमंद 

एलोवेरा जेल और शहद बालों की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आप हेयर पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस हेयर पैक की मदद से आपके बाल मजबूत हो जाएंगे. अगर आप ड्राई बालों की समस्या से परेशान हैं तो आप इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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