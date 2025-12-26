महंगे फेस पैक छोड़िए! सर्दियों में स्किन का ग्लो दोगुना बढ़ने के लिए शहद के साथ मिलाकर लगाएं ये सफेद चीज, त्वचा मिलेगी सॉफ्ट और स्मूद

Beauty Tips: अगर आप अपनी स्किन के ग्लो को दोगुना बनाना चाहते हैं, तो सर्दियों में आप शहद के साथ किसी 1 खास चीज को मिलाकर लगा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.
Beauty Tips: आजकल लड़कियां अपनी स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजों और महंगे फेस पैक का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इतना सब लगाने के बाद भी स्किन पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. सर्दियों में अपनी स्किन का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना कई तरह-तरह की दिक्कतें स्किन पर देखने को मिलती है. ठंड के मौसम में स्किन का ग्लो खराब और कम होने लगता है, जिस वजह से आजकल कई लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हैं अगर आप सर्दियों में स्किन का ग्लो दोगुना बढ़ना चाहते हैं, तो आप शहद में मलाई को मिलाकर पेस्ट बनाकर भी स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं, आइए आपको इसके फायदे बताते हैं.
सर्दियों में स्किन का ग्लो दोगुना कैसे बढ़ाएं?
कमाल का फेस पैक
अगर आप अपनी स्किन का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 2 कटोरी लेनी है और उसमें शहद को डालना है और फिर मलाई को मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है आप चाहे तो गुलाबजल को भी मिलाकर लगा सकते हैं. इसको आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं.
1. त्वचा को मुलायम
अगर आप सर्दियों में अपनी स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप शहद को मलाई वाले पेस्ट को मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं और फिर 15 मिनट के साथ साफ पानी से धो दें.
2. गंदगी को साफ
स्किन की गंदगी को साफ करने के लिए आप इस खास तरह के फेस पैस को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. आपको इसको हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं.
3. झाइयों और रूखेपन
झाइयों और रूखेपन से छुटकारा पाने के लिए भी आप शहद के साथ में मलाई को मिलाकर लगा सकते हैं. इस पेस्ट को लगाने से आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली नजर आएगी.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.