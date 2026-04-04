रोजाना करें कच्चे दूध से चेहरे की मालिश, कुछ ही दिनों में मिलेगी ग्लोइंग स्किन

ग्लोइंग और बेदाग स्किन भला किसे पसंद नहीं होती है. प्रदूषण और गर्मी के मौसम में ग्लोइंग स्किन पाना किसी सपने से कम नहीं है. अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहत रखते हैं तो आप स्किन केयर रूटीन में कुछ बदलाव करके अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. कच्चा दूध का इस्तेमाल कर आपकी ग्लोइंग बन सकती है. रोजाना कच्चे दूध से चेहरे की मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है. आइए जानते हैं चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के फायदे और सही तरीका क्या है.

साफ त्वचा

दूध नेचुरल क्नींजर होता है. रोजाना दूध से चेहरे की मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है. कॉटन की मदद से कच्चे दूध को पूरे चेहरे पर लगाएं. कच्चा दूध लगाने से डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे. आपकी त्वचा एकदम साफ और फ्रेश नजर आएगी.

ग्लोइंग स्किन

रोजाना चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन की डीप क्लीनिंग होती है. जिससे त्वचा का निखार बढ़ जाता है. कच्चे दूध में मौजूद तत्व स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं. चमकदार स्किन के लिए आप रोजाना कच्चे दूध को चेहरे पर लगा सकती हैं. दूध को चेहरे पर लगाने से ना केवल ग्लो आता है बल्कि चेहरे की झुर्रियां भी कम होती है.

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चेहरे के दाग-धब्बे हो सकते हैं

अगर आपके चेहरे पर पिंपल या फिर दाने के दाग हैं तो आप दूध का इस्तेमाल कर दाग-धब्बे से राहत पान सकते हैं. चेहरे के दाग को कम करने के लिए दूध काफी मददगार हो सकता है. कच्चा दूध को चेहरे पर लगाने से दाग कम हो सकते हैं. इसके अलावा गर्मियों में टैनिंग की समस्या भी दूर हो सकती है.

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सॉफ्ट स्किन

रोजाना चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है. कच्चा दूध स्किन को नमी देता है, जिससे स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है. कच्चा दूध का इस्तेमाल करने से एजिंग साइन भी कम होते हैं.

कच्चे दूध का कैसे करें इस्तेमाल

ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में कच्चा दूध और एक कॉटन लें. अब कॉटन को दूध में डिप कर दें. इसके बाद इस कॉटन को चेहरे पर लगाएं. फिर दूध को नेचुरल सूखने दें. इसके बाद फिर से कॉटन की मदद से चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं. इस तरह 3 से 4 बार चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.