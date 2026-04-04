Advertisement
trendingNow13165633
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

रोजाना करें कच्चे दूध से चेहरे की मालिश, कुछ ही दिनों में मिलेगी ग्लोइंग स्किन

गर्मियों के मौसम में बेदाग और ग्लोइंग स्किन हर किसी की चाहत होती है. गर्मियों के मौसम बेदाग और ग्लोइंग स्किन के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. कच्चे दूध को लगाने स्किन चमकदार हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोजाना करें कच्चे दूध से चेहरे की मालिश, कुछ ही दिनों में मिलेगी ग्लोइंग स्किन

ग्लोइंग और बेदाग स्किन भला किसे पसंद नहीं होती है. प्रदूषण और गर्मी के मौसम में ग्लोइंग स्किन पाना किसी सपने से कम नहीं है. अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहत रखते हैं तो आप स्किन केयर रूटीन में कुछ बदलाव करके अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. कच्चा दूध का इस्तेमाल कर आपकी ग्लोइंग बन सकती है. रोजाना कच्चे दूध से चेहरे की मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है. आइए जानते हैं चेहरे पर कच्चा दूध लगाने के फायदे और सही तरीका क्या है. 

साफ त्वचा 

दूध नेचुरल क्नींजर होता है. रोजाना दूध से चेहरे की मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है. कॉटन की मदद से कच्चे दूध को पूरे चेहरे पर लगाएं. कच्चा दूध लगाने से डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे. आपकी त्वचा एकदम साफ और फ्रेश नजर आएगी. 

ग्लोइंग स्किन 

रोजाना चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन की डीप क्लीनिंग होती है. जिससे त्वचा का निखार बढ़ जाता है. कच्चे दूध में मौजूद तत्व स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं. चमकदार स्किन के लिए आप रोजाना कच्चे दूध को चेहरे पर लगा सकती हैं. दूध को चेहरे पर लगाने से ना केवल ग्लो आता है बल्कि चेहरे की झुर्रियां भी कम होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

चेहरे के दाग-धब्बे हो सकते हैं 

अगर आपके चेहरे पर पिंपल या फिर दाने के दाग हैं तो आप दूध का इस्तेमाल कर दाग-धब्बे  से राहत पान सकते हैं. चेहरे के दाग को कम करने के लिए दूध काफी मददगार हो सकता है. कच्चा दूध को चेहरे पर लगाने से दाग कम हो सकते हैं. इसके अलावा गर्मियों में टैनिंग की समस्या भी दूर हो सकती है. 

ये भी पढ़ें- गर्मियों में लंबे वक्त तक नहीं टिकता परफ्यूम, लॉन्ग लास्टिंग खुशबू के लिए ट्रिक

सॉफ्ट स्किन 

रोजाना चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है. कच्चा दूध स्किन को नमी देता है, जिससे स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है. कच्चा दूध का इस्तेमाल करने से एजिंग साइन भी कम होते हैं. 

कच्चे दूध का कैसे करें इस्तेमाल 

ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में कच्चा दूध और एक कॉटन लें. अब कॉटन को दूध में डिप कर दें. इसके बाद इस कॉटन को चेहरे पर लगाएं. फिर दूध को नेचुरल सूखने दें. इसके बाद फिर से कॉटन की मदद से चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं. इस तरह 3 से 4 बार चेहरे पर कच्चा दूध लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylebeauty

Trending news

'चुनाव में केरलम को फायदा, लेकिन मुझे ...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी?
Kerala elections
'चुनाव में केरलम को फायदा, लेकिन मुझे ...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी?
केरल के धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक
kerala election 2026
केरल के धर्मदम में ‘वामपंथ’ पर हमला! CM विजयन की हैट्रिक पर UDF-NDA का डबल अटैक
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
MK Stalin
CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, हिंदी थोपने का प्लान
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट