चेहरे पर इस सफेद चीज का पानी लगाने से चेहरे पर मिल सकता है कोरियन वाला निखार, मिलेगी ब्राइट स्किन

How To Get Korean Glass Skin: आजकल की लड़कियां स्किन पर कोरियन वाला निखार पाने के लिए काफी कुछ लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी ब्राइट स्किन के साथ-साथ कोरियन वाला निखार पाना चाहती हैं, तो आइए आपको 1 चीज बताते हैं, जिसको लगाकर आप तुरंत पा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 28, 2025, 01:11 PM IST
चेहरे पर इस सफेद चीज का पानी लगाने से चेहरे पर मिल सकता है कोरियन वाला निखार, मिलेगी ब्राइट स्किन

How To Get Korean Glass Skin:  कोरियन स्किन केयर के बारे में सभी ने अच्छे से सुना ही होगा.कोरियन वाला निखार पाने के लिए लोग अधिकतर लड़कियां काफी कुछ चीजों को अपने चेहरे पर लगाती हैं लेकिन फिर भी कुछ असर देखने को नहीं मिलता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी स्किन केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी अपनी स्किन से डेड स्किन सेल्स को हटाकर ग्लोइंग और कोरियन वाला निखार पाना चाहती हैं, तो आप इस चावल के पानी को चेहरे को लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप इस तरह से अपने चेहरे पर चावल के पानी को लगा सकते हैं. 
 

ब्राइट स्किन के साथ-साथ कोरियन वाला निखार कैसे पाएं?
 

चेहरे पर चावल का पानी कैसे लगाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

आपको 2 से 3 कप चावल को एक बाउल में भिगो देना है और फिर 1 घंटे के बाद इसके पानी को आपको अच्छे से छान लेना है और सारे पानी को अलग कर देना है. अब निकलने हुए पानी में आप एलोवेरा, गुलाबजल भी मिला सकते हैं और फिर रूई की मदद से चेहरे पर इसको लगा सकते हैं.
 

चेहरे पर चावल का पानी लगाने के फायदे
 

1. झाइयां कम

अगर आप महीनेभर तक अपने चेहरे पर चावल का पानी रोजाना लगाते हैं, तो  झाइयां कम हो सकती हैं और आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली नजर आ सकती है. 
 

2. स्किन स्मूद और सॉफ्ट 

चावल के पानी को चेहरे पर अलग आप रोजाना लगाते हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा स्मूद और सॉफ्ट बनती है. आपकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाएगी, कि हर कोई आपकी तारीफ करते नजर आएगा.
 

3. कोरियन ग्लास स्किन

अगर आप स्किन को  कोरियन ग्लास स्किन पाना चाहते हैं, तो आप चावल का पानी लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को खिला-खिला कर देगा और सारी डेड स्किन को सारी बाहर निकाल देगा.
 

इसे भी पढ़ें:  अपने पिचके हुए गालों को मोटा करने के लिए आज ही अपनाएं ये 4 सीक्रेट टिप्स
 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

Rice Water Benefits For Skinrice water for korean glass skinskin care tips

