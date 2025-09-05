चेहरे पर चांद सा नूर लाने के लिए रात में सोने से पहले लगाएं ये 2 चीजें, सहेलियां भी पूछेंगी खूबसूरती का राज!
चेहरे पर चांद सा नूर लाने के लिए रात में सोने से पहले लगाएं ये 2 चीजें, सहेलियां भी पूछेंगी खूबसूरती का राज!

Skin Care Tips:  आजकल हर कोई खूबसूरत त्वचा को पाने के लिए महंगे स्क्रीन केयर प्रोडक्ट का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. आज आपको कुछ चीजें बताते हैं, जिससे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

Sep 05, 2025
चेहरे पर चांद सा नूर लाने के लिए रात में सोने से पहले लगाएं ये 2 चीजें, सहेलियां भी पूछेंगी खूबसूरती का राज!

Skin Care Tips: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल का बुरा असर स्किन पर काफी ज्यादा पड़ने लगा है, जिसके चलते कई समस्याएं भी देखने को मिलती हैं. महंगे स्क्रीन केयर प्रोडक्ट को लगाने के बाद भी ग्लोइंग स्किन नहीं मिलती है. अपनी खोई हुई त्वचा की चमक वापस पाने के लिए काफी कुछ करते हैं. आज आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनको चेहरे पर रात में सोने से पहले आपको लगाना चाहिए. 
 

चेहरे का खोया हुआ नूर कैसे वापस लाएं?
 

विटामिन ई और एलोवेरा 

अगर आप अपने चेहरे को चमकदार और सबसे हटके बनाना चाहती हैं, तो आप विटामिन ई और एलोवेरा को मिक्स करके चेहरे पर लगा सकते हैं. आपको 1 कटोरी लेनी है उसमें एलोवेरा का सारा रस निकाल लेना है और उसमें विटामिन ई को डालकर एक पेस्ट बना लेना है और इसको पूरे चेहरे पर लगाकर 5 मिनट बाद धो लेना है.
 

विटामिन ई और एलोवेरा को चेहरे पर लगाने के फायदे
 

1. दाग-धब्बे को दूर

अगर आप रात में सोने से पहले विटामिन ई और एलोवेरा को चेहरे पर लगाती हैं, तो दाग-धब्बे को दूर आसानी से कर सकते हैं. चेहरे को अंदर से निखारने में मददगार साबित होता है.
 

2. त्वचा को मुलायम और चमकदार 

रात में सोने से पहले इसको चेहरे पर लगाने से त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाया जा सकता है. त्वचा की बनावट को सुधारने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.
 

3. त्वचा को जवां 

विटामिन ई और एलोवेरा दोनों ही आपकी स्किन के लिए फायदेमंद साबित होती है. अगर आप इसको चेहरे पर लगाती हैं, तो त्वचा को जवां रख सकती हैं. दिनभर आपका चेहरा खिला-खिला नजर आएगा.

 

