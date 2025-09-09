महंगी नाइट क्रीम नहीं, रात में चेहरे पर लगाएं ये 4 घरेलू चीजें; सुबह चमकेगा चेहरा
Advertisement
trendingNow12915295
Hindi Newsब्यूटी

महंगी नाइट क्रीम नहीं, रात में चेहरे पर लगाएं ये 4 घरेलू चीजें; सुबह चमकेगा चेहरा

Homemade Night Creams: आजकर नाइट क्रीम लगाने का ट्रेंड चल रहा है. लोग बाजार से केमिकल वाले महंगे नाइट क्रीम खरीदते हैं. लेकिन कई बार इसका चेहरे पर बुरा असर होता है. ऐसे में हम आपको ऐसी घरेलू चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महंगी नाइट क्रीम नहीं, रात में चेहरे पर लगाएं ये 4 घरेलू चीजें; सुबह चमकेगा चेहरा

Night Creams for Glowing Skin: हर इंसान अच्छी स्किन चाहता है, खासकर महिलाएं अपनी स्किन को लेकर काफी परेशान रहती हैं और इसे हेल्दी बनाने के लिए कई चीजें करती रहती हैं. रात में महंगे-महंगे नाइट क्रीम, सीरम लगाती हैं, जिससे सुबह उठने के बाद उनकी स्किन फ्रेश और चमकदार दिखे. लेकिन कई बार इन महंगे केमिलकल्स वाले प्रोडक्ट्स का चेहरे पर बुरा असर पड़ने लगता है और स्किन और खराब हो जाती है. ऐसे में हम आपको आपके किचन पर मौजूद ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे रात में लगाने से सुबह आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो मिलता है. 

 

एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है. ऐसे में इसे नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. एलोवेरा में ऐसे विटामिन्स और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और डैमेज से बचाते हैं. ऐसे में सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा जेल को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाकर मसाज करें. ऐसा करने से सुबह आपकी स्किन सॉफ्ट, फ्रेश और चमकदार नजर आएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शहद
पोषक तत्वों से भरपूर शहद आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सिडेंट गुण, स्किन को गहराई से साफ करने और ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं. ऐसे में रात में सोने से पहले चेहरे पर एक पलती परत शहद लगाएं, इसे 15 से 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में ऐसा 2 से 3 बार करने से आपके चेहरे पर नेचुरल निखार आ जाएगा. 

 

कच्चा दूध
कच्चा दूध भी आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है.कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन की गहराई से सफाई करने में मदद करता है. यह डेड स्किन हटाकर नई स्किन को उभारता है. ऐसे में रात को चेहरे पर कच्चा दूध लगाकर 10 मिनट समज करें, इसके बाद चेहरे को धो लें. ऐसा करने से न केवल चेहरा साफ होगा, बल्कि रंगत भी निखरेगी. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

homemade night creamsskin care

Trending news

सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग पूरी, अब सबको रिजल्ट का इंतजार
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग पूरी, अब सबको रिजल्ट का इंतजार
;