महंगी नाइट क्रीम नहीं, रात में चेहरे पर लगाएं ये 4 घरेलू चीजें; सुबह चमकेगा चेहरा

Night Creams for Glowing Skin: हर इंसान अच्छी स्किन चाहता है, खासकर महिलाएं अपनी स्किन को लेकर काफी परेशान रहती हैं और इसे हेल्दी बनाने के लिए कई चीजें करती रहती हैं. रात में महंगे-महंगे नाइट क्रीम, सीरम लगाती हैं, जिससे सुबह उठने के बाद उनकी स्किन फ्रेश और चमकदार दिखे. लेकिन कई बार इन महंगे केमिलकल्स वाले प्रोडक्ट्स का चेहरे पर बुरा असर पड़ने लगता है और स्किन और खराब हो जाती है. ऐसे में हम आपको आपके किचन पर मौजूद ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे रात में लगाने से सुबह आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो मिलता है.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है. ऐसे में इसे नाइट क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. एलोवेरा में ऐसे विटामिन्स और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और डैमेज से बचाते हैं. ऐसे में सोने से पहले फ्रेश एलोवेरा जेल को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाकर मसाज करें. ऐसा करने से सुबह आपकी स्किन सॉफ्ट, फ्रेश और चमकदार नजर आएगी.

शहद

पोषक तत्वों से भरपूर शहद आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सिडेंट गुण, स्किन को गहराई से साफ करने और ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं. ऐसे में रात में सोने से पहले चेहरे पर एक पलती परत शहद लगाएं, इसे 15 से 20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. हफ्ते में ऐसा 2 से 3 बार करने से आपके चेहरे पर नेचुरल निखार आ जाएगा.

कच्चा दूध

कच्चा दूध भी आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है.कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन की गहराई से सफाई करने में मदद करता है. यह डेड स्किन हटाकर नई स्किन को उभारता है. ऐसे में रात को चेहरे पर कच्चा दूध लगाकर 10 मिनट समज करें, इसके बाद चेहरे को धो लें. ऐसा करने से न केवल चेहरा साफ होगा, बल्कि रंगत भी निखरेगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.