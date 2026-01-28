Advertisement
महंगे-महंगे ट्रीटमेंट की हो जाएगी छुट्टी, जब बालों में लगाएंगी किचन में रखी ये 5 चीजें, कुछ ही महीनों में दिख सकते हैं कमाल के असर!

Healthy Hair Tips At Home: लंबे-घने बाल पाना हर लड़की का सपना होते हैं लेकिन आजकल लोग झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं. आइए आपको हेल्दी बालों के लिए कुछ चीजें बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:42 AM IST
Healthy Hair Tips At Home:  हर लड़की की चाह होती हैं कि उसके बाल लंबे-घने काले और मजबूत हो और उसके लिए लोग कई तरह-तरह की चीजें और महंगे-महंगे ट्रीटमेंट को करवाते हैं लेकिन उसके बाद बालों के झड़ने की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं. बालों का झड़ना, रूखापन और कमजोरी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है. आजकल बदलते खान-पान और लाइफस्टाइल के चलते लोगों का बहुत बुरा हाल है अगर आप भी  महंगे-महंगे ट्रीटमेंट की छुट्टी करके अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप किचन में रखी कुछ चीजों के इस्तेमाल से कर सकते हैं. बालों को जड़ों से मजबूत और चमकदार बनाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं, आइए आपको भी बताते हैं आप कैसे अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं, नोट कर लें.
 

बालों को हेल्दी कैसे बनाएं?
 

1. एलोवेरा और नारियल तेल 

अगर आप अपने बालों को लंबा-घना और मुलायम बनाना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा और नारियल तेल को कटोरी में मिलाकर बालों में डाल सकते हैं. ये आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है. स्कैल्प की डेड स्किन को साफ भी करता है और भरपूर मात्रा में पोषण भी देता है.
 

2. अंडा और दही 

बालों के लिए अंडा और दही काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दोनों की आपके बालों को पोषण देने में आपकी मदद करते हैं. अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और दही आपके बालों को कंडीशनिंग करने का काम करती हैं.
 

3. मेथी दाना और सरसों का तेल

मेथी दाना और सरसों का तेल ये उपाय बालों का पुराना है, जो दादी-नानी भी करने के लिए कहती थी. मेथी दाने को रातभर भिगोकर सुबह के समय आपको पीस लेना है और भी सरसों के तेल में मिलाकर बालों में लगा लेना है इसको आपको हफ्ते में 3 दिन तो जरूर लगाना ही चाहिए.
 

4. केला और जैतून का तेल 

आप अपने बालों में केला और जैतून का तेल मिलाकर लगा सकते हैं. अगर आप इस तरह के पेस्ट को बालों में लगाते हैं, तो आपको कुछ ही महीने में असर देखने को मिल जाएगा. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

5. प्याज का रस और शहद

प्याज का रस और शहद भी आपके बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है इसको भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं.  बालों के झड़ने को रोकने और नए बाल उगाने में ये मददगार साबित होता है.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

