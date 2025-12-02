Advertisement
सर्दियों में चेहरे की ड्राईनेस से छुटकारा पाने के लिए लगाएं ये 5 चीजें, हमेशा खिला-खिला और मुलायम रहेगा चेहरा

Home Remedies For Dry Skin: सर्दियों के मौसम में लोगों को कई तरह-तरह की दिक्कतें होती हैं, सबसे ज्यादा बुरा असर स्किन में देखने को मिलता है. सर्दियों में स्किन फटने लगती है आज आपको बताते हैं इस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:19 PM IST
Home Remedies For Dry Skin:  सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं और नमी की कमी होने की वजह से चेहरे की ड्राईनेस काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. इस मौसम में अधिकतर लोगों को चेहरे के फटने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. चेहरे के फटने से खूबसूरती भी कम हो जाती है. गलत चीजों को लगाने से ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लगती है रूखी, बेजान और पपड़ीदार स्किन होने लगती है. अधिकतक लड़कियां खूबसूरती के लिए कई ट्रीटमेंट लेती हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ता है आइए आपको बताते हैं सर्दियों में चेहरे की ड्राईनेस से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं.
 

सर्दियों में चेहरे की ड्राईनेस से कैसे छुटकारा पाएं?
 

1. एलोवेरा जेल

अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाने और सर्दियों में चेहरे की ड्राईनेस को दूर करना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं. एलोवेरा जेल में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो आपकी स्किन में नमी को बनाएं रखता है.
 

2. नारियल तेल

नारियल तेल आपकी स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी चेहरे की ड्राईनेस को हमेशा के लिए दूर रखना चाहते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं.
 

3. शहद

सर्दियों में चेहरे की ड्राईनेस को दूर करने के लिए आप शहद को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. शहद स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए भी काफी मददगार होता है.
 

4. गुलाब जल 

गुलाब जल को भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. त्वचा को हाइड्रेट और मॉइश्चराइज के साथ-साथ सर्दियों में चेहरे की ड्राईनेस को भी दूर रखता है.
 

5. विटामिन-ई ऑयल

विटामिन-ई ऑयल स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. रूखी और बेजान त्वचा से छुटकारा पाने के लिए आप इसको चेहरे पर लगा सकते हैं.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

