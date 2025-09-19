महंगे पार्लर वाले फेशियल छोड़िएं! त्वचा को बेदाग बनाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!
महंगे पार्लर वाले फेशियल छोड़िएं! त्वचा को बेदाग बनाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!

Amla Face Pack: त्वचा को चमकदार और ग्लोइंग रखने के लिए आपको आंवले का फेस पैक चेहरे पर लगाना चाहिए आपको बता दें ये स्किन के लिए वरदान साबित होता है.
 

Sep 19, 2025
महंगे पार्लर वाले फेशियल छोड़िएं! त्वचा को बेदाग बनाने के लिए लगाएं ये खास फेस पैक!

Amla Face Pack:  आजकल अधिकतर लड़कियां अपनी स्किन से जुड़ी समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. आंवला में विटामिन सी के साथ-साथ और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आंवला त्वचा के लिए वरदान साबित होता है. चेहरे के दाग-धब्बे, झुर्रियां कम करके स्किन को ग्लोइंग बनाने में ये मददगार साबित होता है. अपने स्किन केयर रूटीन में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं त्वचा को चमकदार और ग्लोइंग बनाने के लिए चेहरे पर कैसे लगाएं आंवले का फेस पैक.
 

आंवला फेस पैक कैसे बनाएं?
 

आंवला फेस पैक को बनाने के लिए आंवला पाउडर, दही और शहद इन चीजों की जरूरत होती है. आपको एक कटोरी लेनी है और अब उसमें आंवला पाउडर, दही, शहद को अच्छे से मिला देना है. अब आपका आंवला फेस पैक बनकर तैयार है इसको आपको चेहरे पर अच्छे से लगाकर साफ पानी से धो देना है. 
 

आंवला फेस पैक चेहरे पर लगाने के फायदे
 

1. चेहरे की सफाई 

अगर आप आंवला फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, तो चेहरे की गंदगी को साफ करके आप चेहरे की सफाई अच्छे से कर सकते हैं. आंवला त्वचा की रंगत में भी सुधार करता है.
 

2. त्वचा को मुलायम 

त्वचा को बेदाग बनाने के लिए आपको आंवला फेस पैक चेहरे पर लगाना चाहिए. इसको चेहरे पर लगाने से स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग बनती है. त्वचा का पीएच लेवल भी बैलेंस में रहता है.
 

3. स्किन इंफेक्शन से बचाव

अगर आप आंवला फेस पैक चेहरे पर लगाते हैं, तो त्वचा में नमी और त्वचा को इंफेक्शन से बचाने के लिए भी आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए. इसको लगाने से  त्वचा में निखार आता है.
 

इसे भी पढ़ें: त्योहारों में पाएं ग्लोइंग स्किन! फॉलो करें ये घरेलू नुस्खे

 

 

4. झुर्रियों से छुटकारा

अगर आप आंवला फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं, तो चेहरे की झुर्रियों को दूर कर सकते हैं. फाइन लाइंस की समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए आप इस पैक को चेहरे पर लगा सकते हैं.
 

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

