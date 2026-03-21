Advertisement
trendingNow13148541
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

गर्मियों में महंगे प्रोडक्ट की बजाय डेड स्किन से छुटकारा पाने के लिए चेहरे पर लगाएं ये खास फेस पैक, दिनभर चेहरा दिखेगा खिला-खिला

Face Pack For Dead Skin: गर्मियों में स्किन काफी ज्यादा बेजान हो जाती है आपको बताते हैं कि कैसे आप डेड स्किन से छुटकारा खास फेस पैक से पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गर्मियों में महंगे प्रोडक्ट की बजाय डेड स्किन से छुटकारा पाने के लिए चेहरे पर लगाएं ये खास फेस पैक, दिनभर चेहरा दिखेगा खिला-खिला

Face Pack For Dead Skin:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के चलते लोगों की स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल हो गई है. बाजार से काफी महंगी-महंगी चीजों को खरीदकर चेहरे पर लगाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. डेड स्किन की वजह से अधिकतर महिलाएं  परेशान भी रहती हैं.  कामकाजी लड़कियां काफी सारी चीजों को लगाती हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखता है. गर्मियों का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है.  प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करके केमिकल्स त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अगर आप अपनी स्किन से डलनेस को हटाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. 

 

डेड स्किन चेहरे से साफ करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ-साथ पोषण देने में भी ये मददगार साबित होती है. डेड चीजों को स्किन से साफ करने के बाद नई कोशिकाएं बनने लगती है, जो चेहरे को काफी ज्यादा चमकदार बनाती है. आइए आपको बताते हैं आप डल स्किन से छुटकारा पाने के लिए कौन सा खास फेस पैक घर पर बनाकर लगा सकते हैं.
 

Add Zee News as a Preferred Source

डेड स्किन कम करने के लिए खास फेस पैक

फेस पैक बनाने के लिए सामग्री

फेस पैक बनाने के लिए आपको कॉफी, मलाई, शहद, नारियल तेल इन चीजों की जरूरत होती है. 
 

फेस पैक बनाने के तरीका

इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें कॉफी पाउडर, मलाई,  नारियल तेल, शहद को डालकर मिक्स कर लेना है. अब आपका पेस्ट बनकर तैयार है. इसको आप हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं. ये स्किन को निखारने का काम करती हैं. 
 

फेस पैक लगाने के फायदे

अगर आप फेस पैक लगाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल जाएंगे. हफ्ते में अगर आप इसको 3 दिन लगाते हैं, तो चेहरे पर होने वाली डेड स्किन से छुटकारा पा सकते हैं. फिजूल खर्च करने के बजाय आप इसको घर पर ही बना सकते हैं. इसको लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली नजर आएगी. इसको घर पर ही बनाना काफी ज्यादा आसान है. ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है और केमिकल से दूर होती है. अगर आप इसको बाद के लिए भी रखना चाहते हैं, तो किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर इसको स्टोर कर सकते हैं. स्किन के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद है आपको इसको एक बार बनाकर चेहरे पर लगाना चाहिए. 

 

ये भी पढ़ें:  केमिकल वाले हेयर डाई छोड़िए! बालों में नेचुरल कलर पाने के लिए चुकंदर है बेस्ट
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

face pack for dead skinsummer special face pack

Trending news

इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की सुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की सुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026 Mamata Banerjee
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
Indian Army
अब सिर्फ गोले-बारूद नहीं AI भी लड़ेगा जंग, युद्ध के मैदान में कैसे ढेर करेगा दुश्मन?
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
General Manoj Naravane
फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की नई किताब से क्यों मचा धमाल?
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
Nashik Bhondu Baba
'भोंदू बाबा' निकला शातिर अपराधी! 58 अश्लील Video और 3...सियासी भूचाल की Inside story
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार