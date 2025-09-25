रात में सोने से पहले फिटकरी के साथ मिलाकर लगाएं ये चीज, सुबह मिलेगा चांद जैसा मुखड़ा!

Skin Care Tips: आजकल की लाइफस्टाइल लोगों की काफी ज्यादा अलग हो गई है, जिस वजह से चेहरे से जुड़ी दिक्कतें काफी हद तक बढ़ने लगती है, जिससे सारा चेहरा खराब होने लग जाता है. अक्सर महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम काफी ज्यादा करने लग जाते हैं, जो हमारी स्किन पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. फिटकरी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप इसका इस्तेमाल चेहरे पर रोजाना करते हैं, तो स्किन पर दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन की समस्या को भी आप कम कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, रात में सोने से पहले फिटकरी के साथ क्या मिलाकर लगाना चाहिए.



फिटकरी के साथ क्या मिलाकर लगाएं?



1. फिटकरी और गुलाबजल

अगर आप अपनी स्किन को खिला-खिला रखना चाहते हैं, तो आप फिटकरी और गुलाबजल का पेस्ट बनाकर इसको लगा सकते हैं.स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ फेस पर फ्रेशनेस को भी बनाए रखता है. आपको इसका इस्तेमाल रात में सोने से पहले करना चाहिए.



2. फिटकरी और शहद

ग्लोइंग स्किन को पाने के लिए आपको अपने चेहरे पर फिटकरी और शहद को मिलाकर लगाना चाहिए. ये आपकी स्किन को निखारने में मदद करेगी. अगर आप अपनी स्किन को सॉफ्ट और ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो भी आप इसको लगा सकते हैं.

3. फिटकरी और हल्दी

फिटकरी और हल्दी का पेस्ट चेहरे पर लगाने से फेस का नेचुरल ग्लो बढ़ने लगता है. स्किन के छोटे-छोटे बालों को रिमूव करने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं. चेहरे पर आपको इसको 20 मिनट तक के लिए लगाकर रखना चाहिए.



4. फिटकरी और चंदन

फिटकरी और चंदन को मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर भी आप इसको अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. चेहरे की गंदगी हटाकर ग्लो को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.



