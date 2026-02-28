टैनिंग को कहें हमेशा के लिए अलविदा! मुल्तानी मिट्टी के घोल में मिलाकर लगाएं ये 1 खास चीज, पार्लर का खर्चा होगा जीरो!

Tanning Removal At Home: आजकल की लड़कियां टैनिंग से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. स्किन केयर करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है.अगर आप भी इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के घोल में टमाटर के रस को मिलाकर लगा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. ऑयली स्किन से चिपचिपाहट हटाने से लेकर और भी कई दिक्कतों से आपको छुटकारा दिलाती है. अगर आप भी इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस पेस्ट को लगाकर देख सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.



मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर क्या लगाएं?

अगर आप स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बनाना चाहते हैं, तो आपको 1 कटोरी लेनी है और फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी और टमाटर के रस को मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है. इसको आपको चेहरे पर 20 से 25 मिनट तक लगाकर रखना है. इस फेस पैक को हफ्ते में एक से दो बार भी आप लगा सकते हैं.



मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर का रस मिलाकर लगाने के फायदे

1. टैनिंग दूर

टैनिंग से अधिकतर लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. पार्लर का हजारों का खर्चा करने के बाद भी कुछ खास असर चेहरे पर नहीं दिखाता है. अगर आप स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर लगा सकते हैं.



2. एक्ने और मुहांसों को कम

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर आप हफ्ते में दो दिन भी लगाते हैं, तो एक्ने और मुहांसों को कम आप कर सकते हैं. आपको इसका असर जल्द ही स्किन पर देखने को मिल सकता है.



3. डेड स्किन

स्किन पर काफी सारी डेड स्किन जमा हो जाती है, जो चेहरे को खराब कर सकती हैं. अगर आप हफ्ते में दो बार भी मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो आप डेड स्किन सेल्स से छुटकारा पा सकते हैं.



4. स्किन को क्लीन

अगर आप स्किन के दाग को कम करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर लगा सकते हैं, इसको लगाने के बाद स्किन को क्लीन आप रख सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.