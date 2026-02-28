Advertisement
trendingNow13125345
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

टैनिंग को कहें हमेशा के लिए अलविदा! मुल्तानी मिट्टी के घोल में मिलाकर लगाएं ये 1 खास चीज, पार्लर का खर्चा होगा जीरो!

Tanning Removal At Home: आजकल टैनिंग से काफी लड़कियां परेशान रहती हैं. अगर आप भी इससे परेशान रहती हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के घोल में इस 1 चीज को मिलाकर लगा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैनिंग को कहें हमेशा के लिए अलविदा! मुल्तानी मिट्टी के घोल में मिलाकर लगाएं ये 1 खास चीज, पार्लर का खर्चा होगा जीरो!

Tanning Removal At Home:  आजकल की लड़कियां टैनिंग से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. स्किन केयर करने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है.अगर आप भी इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के घोल में टमाटर के रस को मिलाकर लगा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. ऑयली स्किन से चिपचिपाहट हटाने से लेकर और भी कई दिक्कतों से आपको छुटकारा दिलाती है. अगर आप भी इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस पेस्ट को लगाकर देख सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर क्या लगाएं?

अगर आप स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बनाना चाहते हैं, तो आपको 1 कटोरी लेनी है और फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी और टमाटर के रस को मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है. इसको आपको चेहरे पर 20 से 25 मिनट तक लगाकर रखना है. इस फेस पैक को हफ्ते में एक से दो बार भी आप लगा सकते हैं. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर का रस मिलाकर लगाने के फायदे

1. टैनिंग दूर

टैनिंग से अधिकतर लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. पार्लर का हजारों का खर्चा करने के बाद भी कुछ खास असर चेहरे पर नहीं दिखाता है. अगर आप स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर लगा सकते हैं.
 

2. एक्ने और मुहांसों को कम

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर आप हफ्ते में दो दिन भी लगाते हैं, तो एक्ने और मुहांसों को कम आप कर सकते हैं. आपको इसका असर जल्द ही स्किन पर देखने को मिल सकता है.
 

3. डेड स्किन 

स्किन पर काफी सारी डेड स्किन जमा हो जाती है, जो चेहरे को खराब कर सकती हैं. अगर आप हफ्ते में दो बार भी मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो आप डेड स्किन सेल्स से छुटकारा पा सकते हैं.
 

4. स्किन को क्लीन

अगर आप स्किन के दाग को कम करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ टमाटर के रस को मिलाकर लगा सकते हैं, इसको लगाने के बाद स्किन को क्लीन आप रख सकते हैं.
 

 

ये भी पढ़ें:  चेहरे की फाइन लाइन्स हो सकती है कम, घर पर बनाएं कोलेजन क्रीम, जानें तरीका!
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Multani mittiTomato Juicetanning removal at home

Trending news

आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां