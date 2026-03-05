ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं विटामिन-ई कैप्सूल, ये है अप्लाई करने का सही तरीका

ग्लोइंग स्किन के लिए आप त्वचा पर विटामिन ई कैप्सूल लगा सकते हैं. विटामिन ई कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि त्वचा को चमकदार बना सकता है. रोजाना रात को चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल कैसे लगाएं. हफ्ते में कितनी बार विटामिन ई लगाना चाहिए?

कैसे लगाएं विटामिन-ई कैप्सूल

ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन ई फायदेमंद माना जाता है. चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल लगाने के लिए सबसे पहले विटामिन-ई कैप्सूल लें इसका ऑयल निकाल लें. अब इस ऑयल में गुलाब जल या फिर एलोवेरा जेल मिला लें. इसके बाद इसे अपनी त्वचा पर लगाएं. 30 मिनट बाद अपना चेहरा साफ पानी से धो लें. अगर आप पेस्ट को रात को लगाते हैं तो इसे रातभर चेहरे पर लगाकर छोड़ सकते हैं.

कितनी बार लगाना चाहिए विटामिन-ई ऑयल

विटामिन-ई ऑयल स्किन के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन रोजाना चेहरे पर इसे लगाने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं. हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन-ई कैप्सूल को आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं. विटामिन-ई को सीधे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए. इसमें नारियल तेल, गुलाब जल आदि मिक्स करके लगाना चाहिए.

विटामिन-ई ऑयल के फायदे

चेहरे पर विटामिन-ई लगाने के कई फायदे हैं. त्वचा पर विटामिन-ई कैप्सूल लगाने से स्किन की नमी बनी रहती है. विटामिन-ई कैप्सूल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे दूर हो सकते हैं. विटामिन-ई स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती है. अगर आप डार्क स्पॉट्स से परेशान हैं. तो आप विटामिन-ई कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं. विटामिन-ई ऑयल लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.