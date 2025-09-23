नाइट स्किनकेयर रूटीन में हर लड़की करती है ये 3 गलती, इससे स्किन पर पड़ता है बुरा असर
Advertisement
trendingNow12934087
Hindi Newsब्यूटी

नाइट स्किनकेयर रूटीन में हर लड़की करती है ये 3 गलती, इससे स्किन पर पड़ता है बुरा असर

Night Skincare Routine: दिन की तरह रात के समय भी स्किन केयर करना बेहद जरूरी है. लेकिन जाने-अनजाने में रात में हम कई गलतियां कर देते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नाइट स्किनकेयर गलतियां. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाइट स्किनकेयर रूटीन में हर लड़की करती है ये 3 गलती, इससे स्किन पर पड़ता है बुरा असर

Skin Care Mistake: रात का समय स्किन केयर के लिए बेहद जरूरी होता है. ऐसे में ये समय स्किन को रिपेयर और रीजनरेशन के लिए सबसे अहम है. इसलिए नाइट स्किनकेयर रूटीन को सही तरीके से फॉलो करना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे स्किन की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए हम आपको ऐसी 4 गंभीर गलतियां बताएंगे, जो आपको नाइट स्किनकेयर में नहीं करनी चाहिए. 

 

रात में स्किन को क्लीन करना
दिनभर की धूल, पसीना और मेकअप स्किन पर जम जाते हैं. अगर आप बिना चेहरा साफ किए सो जाते हैं या फिर बिना चेहरा साफ किए नाइट क्रीम या सीरम लगा लेते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए नुकसान पहुंचा सकता है. इससे स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स या डलनेस की समस्या हो सकती है. ऐसे में हमेशा क्लेंजर या माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करना जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ड्राई स्किन पर प्रोडक्ट्स लगाना
ड्राई स्किन पर स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लगाना सही नहीं होता है. इससे प्रोडक्ट अच्छे से स्किन पर असर नहीं करता है. जब आप हल्की नमी वाली स्किन पर सीरम या मॉइश्चराइजर लगाते हैं, तो वह बेहतर तरीके से स्किन में समा जाते हैं और ज्यादा असर करता है. ऐसे में अगली बार जब आप फेस धोएं, तो टॉवर से हल्का डैब करें और तभी स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें. 

 

नाइट क्रीम
दिन की तरह रात में भी स्किन केयर करना जरूरी है. वहीं रात में स्किन की जरूरतें भी दिन से अलग होती है. ऐसे में इस समय स्किन को जीप हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. इसलिए नॉर्मल क्रीम की बजाय स्लीपिंग मास्क और रिच नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो स्किन को रिपेयर करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Night skincare routinecommon night skin care routine

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;