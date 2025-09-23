नाइट स्किनकेयर रूटीन में हर लड़की करती है ये 3 गलती, इससे स्किन पर पड़ता है बुरा असर

Skin Care Mistake: रात का समय स्किन केयर के लिए बेहद जरूरी होता है. ऐसे में ये समय स्किन को रिपेयर और रीजनरेशन के लिए सबसे अहम है. इसलिए नाइट स्किनकेयर रूटीन को सही तरीके से फॉलो करना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे स्किन की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए हम आपको ऐसी 4 गंभीर गलतियां बताएंगे, जो आपको नाइट स्किनकेयर में नहीं करनी चाहिए.

रात में स्किन को क्लीन करना

दिनभर की धूल, पसीना और मेकअप स्किन पर जम जाते हैं. अगर आप बिना चेहरा साफ किए सो जाते हैं या फिर बिना चेहरा साफ किए नाइट क्रीम या सीरम लगा लेते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए नुकसान पहुंचा सकता है. इससे स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स या डलनेस की समस्या हो सकती है. ऐसे में हमेशा क्लेंजर या माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करना जरूरी है.

ड्राई स्किन पर प्रोडक्ट्स लगाना

ड्राई स्किन पर स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लगाना सही नहीं होता है. इससे प्रोडक्ट अच्छे से स्किन पर असर नहीं करता है. जब आप हल्की नमी वाली स्किन पर सीरम या मॉइश्चराइजर लगाते हैं, तो वह बेहतर तरीके से स्किन में समा जाते हैं और ज्यादा असर करता है. ऐसे में अगली बार जब आप फेस धोएं, तो टॉवर से हल्का डैब करें और तभी स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें.

नाइट क्रीम

दिन की तरह रात में भी स्किन केयर करना जरूरी है. वहीं रात में स्किन की जरूरतें भी दिन से अलग होती है. ऐसे में इस समय स्किन को जीप हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. इसलिए नॉर्मल क्रीम की बजाय स्लीपिंग मास्क और रिच नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जो स्किन को रिपेयर करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.