बस 1 केले से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो, जानें घर पर फेशियल करने का आसान तरीका!

ग्लोइंग और क्लीन स्किन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. खासकर महिलाएं चमकदार त्वचा के लिए कई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद भी चेहरे पर चमक देखने को नहीं मिलती है. ऐसे में आप घर में नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर चेहरे पर चमक ला सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर चमक लगाने के लिए केले का कैसे करें इस्तेमाल.

पके हुए केले से करें फेशियल

आप केले से फेशियल कर सकते हैं. फेशियल करने के लिए सबसे पहले पानी से अपना चेहरा धो लें. इसके बाद चेहरे पर केले से मालिश करें. 10 मिनट बाद पानी से अपना चेहरा धो लें.

कैसे बनाएं केले से फेशियल पैक

फेशियल पैक बनाने के लिए पका हुआ केला लें. केले को मैश कर लें. इसके बाद इसमें कच्चा दूध, शहद और गुलाब जल मिला लें. इसके बाद सभी चीजों को मिक्स करके स्मूद पेस्ट बना लें.

कैसे पर लगाएं मास्क

अपने चेहरे पर केले और शहद का मास्क लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. हफ्ते में 2 से 3 बार चेहरे पर केले का मास्क चेहरे पर लगाएं.

फेस मास्क लगाने के फायदे

केले में पोटैशियम, विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन ई और विटामिन सी स्किन के लिए फायदेमंद होता है. केले का फेस मास्क लगाने से स्किन का ग्लो बढ़ जाता है.

