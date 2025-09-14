बस 1 केले से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो, जानें घर पर फेशियल करने का आसान तरीका!
बस 1 केले से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो, जानें घर पर फेशियल करने का आसान तरीका!


ग्लोइगं और क्लीन स्किन के लिए आप चेहरे पर केले का फेस मास्क लगा सकते हैं. फेस मास्क लगाने से चेहरे पर चमक देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं केले का फेस मास्क कैसे बनाएं. 

 

Sep 14, 2025
बस 1 केले से मिलेगा पार्लर जैसा ग्लो, जानें घर पर फेशियल करने का आसान तरीका!

ग्लोइंग और क्लीन स्किन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. खासकर महिलाएं चमकदार त्वचा के लिए कई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं. इसके बाद भी चेहरे पर चमक देखने को नहीं मिलती है. ऐसे में आप घर में नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर चेहरे पर चमक ला सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर चमक लगाने के लिए केले का कैसे करें इस्तेमाल. 

पके हुए केले से करें फेशियल 
आप केले से फेशियल कर सकते हैं. फेशियल करने के लिए सबसे पहले पानी से अपना चेहरा धो लें. इसके बाद चेहरे पर केले से मालिश करें. 10 मिनट बाद पानी से अपना चेहरा धो लें. 

कैसे बनाएं केले से फेशियल पैक 
फेशियल पैक बनाने के लिए पका हुआ केला लें. केले को मैश कर लें. इसके बाद इसमें कच्चा दूध, शहद और गुलाब जल मिला लें. इसके बाद सभी चीजों को मिक्स करके स्मूद पेस्ट बना लें. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे पर लगाएं मास्क 
अपने चेहरे पर केले और शहद का मास्क लगाएं. 15 से 20 मिनट बाद पानी से चेहरा साफ कर लें. हफ्ते में 2 से 3 बार चेहरे पर केले का मास्क चेहरे पर लगाएं. 

फेस मास्क लगाने के फायदे 
केले में पोटैशियम, विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन ई और विटामिन सी स्किन के लिए फायदेमंद होता है. केले का फेस मास्क लगाने से स्किन का ग्लो बढ़ जाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए करें ये काम, कमर तक लंबे हो जाएंगे बाल! 

