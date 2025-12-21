Advertisement
केले के छिलके से बनाएं फेस पैक, कुछ ही दिनों में स्किन करेगी ग्लो

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती हैं. स्किन को चमकदार और सॉफ्ट बनाने के लिए आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं छिलके का फेस मास्क कैसे बनाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:00 AM IST
सर्दियों के मौसम में स्किन डल और बेजान होने लगती है. स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. केमिकल वाले फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे को ज्यादा नुकसान होता है. ऐसे में आप चेहरे पर केले के छिलके का फेस मास्क लगा सकते हैं. 

टैनिंग होगी कम 
केले के छिलके में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि स्किन की गंदगी और फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करते हैं. केले के फेस पैक को लगाने से चेहरे के टैनिंग और पिग्मेंटेशन भी कम होता है. केले के छिलके के फेस मास्क लगाने से चेहरे की डेड स्किन आसानी से हट जाती है. 

फेस मास्क बनाने का तरीका 
केले के छिलके का फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले दो केले लें. इनके छिलकों को अच्छे से धो लें. अब छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर पीस लें. अब इस पेस्ट में आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच गुलाब जल मिक्स कर लें. लीजिए आपका फेस मास्क बनकर तैयार है. 

कैसे लगाएं मास्क 
फेस पैक को लगाने के लिए सबसे पहले चेहरे को पानी से साफ कर लें. इसके बाद पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 से 30 मिनट बाद पानी से चेहरा धो लें. चेहरा धोने के बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर क्रीम लगा लें. 

ड्राइनेस होगी कम 
अगर आप ड्राईनेस की समस्या से परेशान हैं तो आप सर्दियों में केले के छिलके का फेस मास्क लगा सकते हैं. केले के छिलके से बना ये फेस मास्क स्किन को हेल्दी रखने में मददगार होता है. यह फेस मास्क चेहरे का ग्लो बढ़ाने में मदद करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

