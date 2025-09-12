गालों पर ब्लश लगाते वक्त इन बातों का रखें ख्याल, वरना अजीब दिखेगा चेहरा, सारी मेहनत हो जाएगी बेकार

Blush Mistakes: मेकअप में ब्लश का अहम रोल होता है. ये न सिर्फ चेहरे को ताजगी और नैचुरल ग्लो देता है, बल्कि पूरे लुक को बैलेंस भी करता है. अक्सर महिलाएं या लड़कियां ब्लश लगाते वक्त छोटी-सी गलती कर बैठती हैं, जिसका असर चेहरे की खूबसूरती पर पड़ता है. गलत तरीके से लगाया गया ब्लश चेहरा आर्टिफिशियल या ओवरडन दिखा सकता है. इसलिए ब्लश अप्लाई करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

1. स्किन टोन के हिसाब से चुनें ब्लश का शेड

हर स्किन टोन पर हर शेड सूट नहीं करता. अगर आपकी स्किन गोरी है तो पिंक और पीच टोन ज्यादा अच्छा लगता है. गेहुआं रंगत वाली स्किन पर रोज़ और ब्राउन टोन के ब्लश अट्रैक्टिव लगते हैं. वहीं, डार्क स्किन पर वाइन और डीप ऑरेंज शेड बेहतर दिखते हैं. गलत शेड चुनने पर चेहरा भद्दा लग सकता है.

2. सही ब्रश का इस्तेमाल करें

ब्लश अप्लाई करने के लिए हमेशा मुलायम और फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करें. बहुत छोटा या हार्ड ब्रश लगाने से ब्लश एक जगह जमा हो जाता है और नैचुरल लुक बिगड़ जाता है. ब्रश पर ब्लश लेने के बाद हल्के हाथ से टच करें, ताकि प्रोडक्ट बराबर फैले.

3. स्माइल करके लगाएं ब्लश

ब्लश हमेशा गालों के उभरे हिस्से (एप्पल ऑफ चीक्स) पर लगाना चाहिए. इसके लिए आप हल्की स्माइल दें और फिर गोलाई में ब्रश को मूव करें. इससे ब्लश सही जगह लगता है और चेहरा नैचुरली ग्लो करने लगता है.

4. ओवरडो न करें

ब्लश का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए. ज्यादा प्रोडक्ट लगाने पर चेहरा नकली और मेकअप ओवर दिखने लगता है. अगर ज्यादा लग जाए तो साफ ब्रश से ब्लेंड कर लें या हल्का फेस पाउडर ऊपर से अप्लाई करें.

5. ब्लेंडिंग पर दें ध्यान

ब्लश लगाने के बाद ब्लेंडिंग बेहद जरूरी है. अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो चेहरे पर अलग-अलग पैच दिखेंगे, जो पूरे मेकअप को खराब कर सकते हैं. सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से ब्लेंड करने से शेड नैचुरल लगेगा.

6. मौके के हिसाब से लगाएं

दिन में और रात के मेकअप में फर्क होता है. डे टाइम के लिए हल्का और नैचुरल ब्लश चुनें, जबकि नाइट पार्टी या फंक्शन के लिए थोड़ा डार्क शेड यूज कर सकती हैं.

7. बाकी मेकअप से करें बैलेंस

ब्लश हमेशा बाकी मेकअप से मैच होना चाहिए. अगर आई मेकअप और लिपस्टिक डार्क है तो ब्लश हल्का रखें. वहीं, अगर बाकी मेकअप मिनिमल है तो आप थोड़ा गहरा शेड लगा सकती हैं.