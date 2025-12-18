Advertisement
trendingNow13045411
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाएं इन 2 चीजों से बना खास फेस पैक, हर कोई देखता रह जाएगा आपके चेहरे का नूर

Face Pack For Glowing Skin: स्किन को ग्लोइंग बनाएं रखने के लिए लड़कियां काफी कुछ अपने चेहरे पर लगाना पसंद करती हैं, जिससे स्किन काफी ज्यादा चमकदार बन सके, आपको बताते हैं कैसे आप चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाएं इन 2 चीजों से बना खास फेस पैक, हर कोई देखता रह जाएगा आपके चेहरे का नूर

Face Pack For Glowing Skin:  स्किन को चमकदार बनाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए कई सारी महंगी-महंगी चीजों को भी लगाते हैं. खूबसूरत चेहरा भला किसको पसंद नहीं आता है ये तो सभी को खूब पसंद होता है. काफी सारे लोग चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई सारी ऐसी चीजों को भी लगा लेते हैं, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. आज आपको बताते हैं चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपको कौन-कौन सी दो चीजों को मिलाकर पेस्ट को बना सकते हैं. ये दो चीजें आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. आइए आपको उन खास फैस पैक का नाम आपको बताते हैं, आप भी लगा लें.
 

चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए खास फेस पैक
 

फेस पैक

Add Zee News as a Preferred Source

चेहरे की खूबसूरती को दोगुना बढ़ाने के लिए आप गुलाब की पंखुड़ी और दूध से बना फेस पैक बना सकते हैं. अगर आपको ये पैक बनाना नहीं आता है, तो आज आपको इस पैक को बनाने के बारे में बताते हैं, इस पैक को बनाने के लिए आपको एक कटोरी लेनी है और फिर 2 से 3 गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को आपको लेना है और फिर पानी को साफ करके मिक्सी में इन सभी चीजों को पीस लेना है. गुलाब की पंखुड़ियों को आपको पीसकर एक कटोरी में निकाल लेना है और फिर इस पेस्ट में आपको दूध और गुलाब जल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. इस पेस्ट को आपको अच्छे से चेहरे पर लगा लेना है. आइए अब आपको इसको चेहरे पर लगाने के फायदे बताते हैं.
 

गुलाब और दूध का फेस पैक चेहरे पर लगाने के फायदे

1. दाग-धब्बे कम

अगर आप चेहरे के दाग-धब्बे को कम करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के फेस पैक को चेहरे पर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन से सारी गंदगी को साफ करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं.
 

2. डलनेस कम 

अगर आप स्किन की डलनेस को काफी हद तक कम करना चाहते हैं, तो आप इस खास फेस पैक को लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.  आपको इसको एकबार जरूर लगाना चाहिए.
 

3. स्किन ब्राइट 

गुलाब और दूध का फेस पैक अगर आप रोजाना अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो आप स्किन को काफी ज्यादा ब्राइट को खिली-खिली बना सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: क्रिसमस पार्टी में नेचुरल ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं? फॉलो करें स्किन केयर टिप्स

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Beauty TipsRose Petalsface pack for glowing skin

Trending news

रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना