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Beauty Tips: पसीने की वजह से फैल जाता है सारा मेकअप? इन गजब के सीक्रेट तरीकों को अपनाकर मिल सकता है लॉन्ग-लास्टिंग Makeup

Best Long Lasting Makeup Tips: गर्मियों का मौसम आते ही मेकअप का टिके रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल सा हो जाता है. पसीना मेकअप का सबसे बड़ा दुश्मन सा बन जाता है आज आपको बताते हैं आप लंबे समय तक के लिए कैसे मेकअप को लॉन्ग-लास्टिंग रख सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:27 AM IST
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Beauty Tips: पसीने की वजह से फैल जाता है सारा मेकअप? इन गजब के सीक्रेट तरीकों को अपनाकर मिल सकता है लॉन्ग-लास्टिंग Makeup

Best Long Lasting Makeup Tips:  गर्मियों का असर शरीर के साथ-साथ मेकअप पर भी काफी ज्यादा पढ़ता है. इस मौसम में मेकअप तो कर लेते हैं लेकिन पसीना आने की वजह से सारा का सारा धूल जाता है, जो दिखने में भी काफी ज्यादा बेकार नजर आता है. किसी खास मौके पर तैयार होकर मेकअप लगाते हैं, तो कुछ समय बाद पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती हैं.  घर से निकलते वक्त महंगे से महंगे मेकअप को लगाते हैं लेकिन उससे भी कुछ असर नहीं होता है. मेकअप कुछ ही घंटों में फीका पड़ जाता है और फैलने लगता है. 
 

अगर पसीना मेकअप का दुश्मन बना हुआ है और आप इससे परेशान हैं छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ कमाल के तरीकों को अपना सकते हैं. टिप्स को फॉलो अलग आप करते हैं, तो आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश और टिकाऊ नजर आएगा. हर कोई आपकी चमकदार स्किन देख उनकी आंखें टिकी रह जाएगी. आइए आप भी जान लीजिए.
 

लॉन्ग-लास्टिंग Makeup कैसे पाएं?
 

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1. बर्फ के टुकड़े से मसाज

अगर आप लंबे समय तक के लिए मेकअप को टिकाना चाहते है, तो आपको अपने स्किन पर सबसे पहले बर्फ के टुकड़े से मसाज अच्छे तरीके से करना है. त्वचा के पोर्स को ये बंद कर देगा और साथ ही आपको पसीना भी काफी ज्यादा कम आएगा.
 

2. ऑयल-फ्री क्लींजर और टोनर 

आपको अपनी स्किन को मेकअप से पहले ऑयल-फ्री क्लींजर और टोनर का इस्तेमाल करना है. मेकअप लंबे समय तक मेकअप को टिका रखने के लिए ये आपकी मदद कर सकते हैं. आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए. 
 

3. ऑयल-फ्री प्राइमर 

अगर आप लंबे समय के लिए मेकअप को टिकाकर रखना चाहते हैं, तो आप ऑयल-फ्री प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं. त्वचा को स्मूद फिनिश देने में ये मददगार होता है. आपकी स्किन को चमकदार भी दिखाएगी.
 

4. वॉटरप्रूफ फाउंडेशन 

वॉटरप्रूफ फाउंडेशन का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए. ये स्किन को लंबे समय तक के लिए टिकाकर रखता है और आपके पोर्स को बंद रखने का भी काम करता है. गर्मियों के लिए ये बेस्ट हैं. आपको इस मौसम में कम मेकअप का ही इस्तेमाल करना चाहिए.
 

5. वाटरप्रूफ आईलाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक 

अगर आप गर्मियों में मेकअप को लॉन्ग-लास्टिंग रखना चाहते हैं, तो आपको वाटरप्रूफ आईलाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए. इसको लगाने से पसीना आने के बाद भी आपका मेकअप बिल्कुल खराब नहीं लगेगा.
 

(ये भी पढ़ें:  पाना चाहती हैं कोरियन गर्ल्स की तरह फ्लफी और गुलाबी होंठ? नोट कर लें सीक्रेट तरीका)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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