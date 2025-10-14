नवंबर-दिसंबर में बनने वाली हैं दुल्हन? मत करें देरी, 'ब्राइड टू बी' नोट करे लें ये जरूरी स्किन केयर टिप्स

Skincare Tips for Brides: शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है. हर दुल्हन चाहती है कि वो अपने इस बड़े दिन पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग लगे. अगर आपकी शादी भी शादी होने वाली है, मतलब नवंबर या दिसंबर में है, तो जरूरी है कि आप अभी से ही अपनी स्किन केयर पर ध्यान दे. आपको बता दें, इस मौसम में ठंडी हवा और ड्राइनेस के कारण स्किन रूखी और बेजना हो सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार टिप्स बताएंगे, जो आपकी स्किन को शादी तक चमकदार और हेल्दी बना देंगी.

स्किन की रोजाना केयर

अगर आपकी शादी नजदीक है और आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि रोजाना स्किन केयर करें. ये तीन काम रोज जरूर करें, क्लीनजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग. इससे स्किन साफ, बैलेंस्ड और हाइड्रेटेड रहता है. क्लीनजिंग से स्किन की गंदगी और ऑयल हटाए जाते हैं, टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है और स्किन को फ्रेश बनाता है. वहीं मॉइश्चराइजिंग से स्किन को नमी मिलती है, जिससे ड्राइनेस दूर होता है. ऐसे में दिन की शुरुआत और रात सोने से पहले ये स्किन केयर रूटीन जरूरी फॉलो करें.

Add Zee News as a Preferred Source

स्क्रबिंग और फेसपैक

रोजना स्किन केयर रूटीन के साथ-साथ हफ्ते में 1 से 2 बार स्क्रबिंग और फेसपैक का इस्तेमाल करें. स्क्रबिंग करने से डेड स्किन हटाने में मदद मिलती है. आप घर पर ही नींबू और शहद का स्क्रब बना सकते हैं. इसके साथ-साथ मुल्तानी मिट्टी, चंदर और हल्दी-चंदन वाला पैक स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है.

डाइट का रखें ध्यान

हेल्दी स्किन के लिए डाइट का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी. ऐसे में डाइट में हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और भरपूर पानी पीना शुरू कर दें. इसके साथ-साथ ऑयली और जंक फूड से परहेज करें, क्योंकि इससे चेहरे पर पिंपल्स और डलनेस हो सकती है.

पूरी नींद लें

अक्सर ऐसा होता है कि शादी की तैयारियों में नींद पूरी नहीं होती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है. इसका नतीजा स्किन पर भी पड़ता है. ऐसे में रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें. इसके साथ-साथ स्ट्रेस दूर करने के लिए योग, मेडिटेशन या हल्की वॉकिंग करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.