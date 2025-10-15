दिन भर की थकान से शाम तक फीका पड़ जाता है चेहरा? रोज करना शुरू कर दें ये 4 काम, लौट आएगी निखार

Beauty Tips for Glowing Skin: जब आप दिनभर के काम के बाद शाम में घर जाते हैं, तो चेहरा एकदम डल लगने लगता है. दिनभर की भागदौड़, धूप, धूल और प्रदूषण के कारण चेहरा शाम होते-होते थका-थका और बेजान हो जाता है. सुबह की ग्लो दिन ढलते-ढलते छूमंतर हो जाती है. अगर आपके साथ ही ऐसा ही होता है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आप फिर से अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं.

ठंडे पानी से चेहरा धोएं

अगर आप चेहरे की थकान को दूर करना चाहते हैं, तो ठंडे पानी से चेहरा धोएं. शाम को घर लौटते ही सबसे पहले चेहरे को ठंडे पानी से धोना बहुत जरूरी है. इससे पसीना, धूल और ऑयल साफ हो जाता है. इससे चेहरे को ताजगी मिलती है. आप चाहें तो गुलाबजल या खीरे के रस की कुछ बूंदे भी पानी में मिला सकते हैं. इसस चेहरे को ठंडर मिलता है और व्यक्ति को थका हुआ महसूस नहीं होता.

एलोवेरा और शहद का फेस पैक

स्किन को गहराई से पोषण देने के लिए एलोवेरा और शहद का फेस पैक लगाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए एलोवेरा जैल और शुद्ध शहद को बराबर मात्रा में ले लें, इसके बाद इसे मिलाकर चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं. ऐसे करने से स्किन हाइडेट रहता है, डलनेस दूर होती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो वापस आता है. इसे आप हफ्ते में 3 बार करें, इससे आपको जल्द ही फर्क नजर आने लगेगा.

चेहरे की मसाज

शाम को हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. इसके लिए आप नारियल तेल, बादाम तेल या एलोवेरा जैल का इस्तेमाल कर सकते हैं. उंगलियों से मसाज करें, इसके उंगलियों को चेहरे पर गोल घुमाएं, इससे चेहरे की सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे चेहरा तरोताजा और चमकदार होता है.

सोने से पहले CTM रूटीन फॉलो करें

सोने से पहले CTM रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें, इसका मतलब होता है, क्लीन्जिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग. इसे रूटीन को आप रात में सोने से पहले जरूरी अपनाएं. यह स्किन से सारी गंदगी को साफ करता है, पोर्स को टाइट करता है और आपकी स्किन को पोषण देता है. ऐसा रात में करने से अगले दिन आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.