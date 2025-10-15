Advertisement
trendingNow12963423
Hindi Newsलाइफस्टाइलब्यूटी

दिन भर की थकान से शाम तक फीका पड़ जाता है चेहरा? रोज करना शुरू कर दें ये 4 काम, लौट आएगी निखार

Face Glow Tips: शाम में घर आने के बाद चेहरा एकदम डल हो जाता है? दिन भर की थकान का चेहरे पर पूरा असर पड़ता है? अगर आपको भी हर रोज ऐसा ही महसूस होता है, तो ये खबर आपके लिए है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिन भर की थकान से शाम तक फीका पड़ जाता है चेहरा? रोज करना शुरू कर दें ये 4 काम, लौट आएगी निखार

Beauty Tips for Glowing Skin: जब आप दिनभर के काम के बाद शाम में घर जाते हैं, तो चेहरा एकदम डल लगने लगता है. दिनभर की भागदौड़, धूप, धूल और प्रदूषण के कारण चेहरा शाम होते-होते थका-थका और बेजान हो जाता है. सुबह की ग्लो दिन ढलते-ढलते छूमंतर हो जाती है. अगर आपके साथ ही ऐसा ही होता है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आप फिर से अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं. 

 

ठंडे पानी से चेहरा धोएं
अगर आप चेहरे की थकान को दूर करना चाहते हैं, तो ठंडे पानी से चेहरा धोएं. शाम को घर लौटते ही सबसे पहले चेहरे को ठंडे पानी से धोना बहुत जरूरी है. इससे पसीना, धूल और ऑयल साफ हो जाता है. इससे चेहरे को ताजगी मिलती है. आप चाहें तो गुलाबजल या खीरे के रस की कुछ बूंदे भी पानी में मिला सकते हैं. इसस चेहरे को ठंडर मिलता है और व्यक्ति को थका हुआ महसूस नहीं होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

एलोवेरा और शहद का फेस पैक
स्किन को गहराई से पोषण देने के लिए एलोवेरा और शहद का फेस पैक लगाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए एलोवेरा जैल और शुद्ध शहद को बराबर मात्रा में ले लें, इसके बाद इसे मिलाकर चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं. ऐसे करने से स्किन हाइडेट रहता है, डलनेस दूर होती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो वापस आता है. इसे आप हफ्ते में 3 बार करें, इससे आपको जल्द ही फर्क नजर आने लगेगा. 

 

चेहरे की मसाज 
शाम को हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. इसके लिए आप नारियल तेल, बादाम तेल या एलोवेरा जैल का इस्तेमाल कर सकते हैं. उंगलियों से मसाज करें, इसके उंगलियों को चेहरे पर गोल घुमाएं, इससे चेहरे की सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे चेहरा तरोताजा और चमकदार होता है. 

 

सोने से पहले CTM रूटीन फॉलो करें
सोने से पहले CTM रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें, इसका मतलब होता है, क्लीन्जिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग. इसे रूटीन को आप रात में सोने से पहले जरूरी अपनाएं. यह स्किन से सारी गंदगी को साफ करता है, पोर्स को टाइट करता है और आपकी स्किन को पोषण देता है. ऐसा रात में करने से अगले दिन आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

face glow tipsdull skin remedies

Trending news

एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला